金馬獎開場片太猛了！致敬片單曝光　演員角色神還原：這就是電影

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影片以「凝聚眾人、直奔未來」為主題，各個演員們重現他們的經典主題電影角色，跨越時間串連，一同開啟金馬60影壇盛事，其中有趣的是，劉冠廷一人飾演多角，包括《消失的情人節》公車司機、《陽光普照》的金髮「菜頭」，還與《孤味》的陳淑芳互動產生笑點，讓人看了會心一笑。
而從影片一開始，每個演員的經典台詞更讓人直接聯想到「那些人我們看過的電影」，包括開場的《想見你》、《陽光普照》許光漢、《返校》王淨、《那些年，我們一起追的女孩》柯震東、《我的少女時代》宋芸樺、《黑的教育》朱軒洋，這群學生都搭上《消失的情人節》劉冠廷駕駛的公車，一旁還有《愛情萬歲》楊貴媚、《郊遊》李康生，以及《女朋友。男朋友》張孝全與桂綸鎂、《怪胎》林柏宏與謝欣穎這兩對銀幕搭檔。
另外影片中還有《緝魂》張震、《白日青春》黃秋生、《燈火闌珊》張艾嘉、《孤味》陳淑芳、影壇矚目新星《下半場》范少勳、《該死的阿修羅》王渝萱、《幻愛》劉俊謙、《濁水漂流》柯煒林、《窄路微塵》袁澧林、《富都青年》陳澤耀等高達20幾部電影，全部都穿插在其中。
不少劇迷看了開場影片深深被感動「天阿！公車一開始我真的爆雞皮疙瘩，太多經典了」、「過去串連至今的電影記憶，還會一直拍下去，太感動，電影已經是我們生活的一部分」、「看過至少15部以上，真的太厲害了這個開場」、「串起滿滿的回憶，以前巔峰時期的感動都回來了」、「太厲害了！金馬60超精彩」、「各個影后影帝的演技，真的強，這真的是一部演了60年的開場片」。
對於執導這次金馬60的形象片，導演程偉豪也表示「接獲金馬60影片的任務邀約時，覺得非常榮幸，卻也異常緊張；但很想為這別具意義的一年貢獻些什麼，所以硬著頭皮接下任務。沒想到每天拍攝完之後，內心更多的是一種感動」。而程偉豪也說「拍完這部片的最大感受，就是我也要繼續拍下去」，體悟到專屬電影人的高光時刻。
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