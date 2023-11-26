林品彤破紀錄奪影后！觀眾傻眼「12歲我在幹嘛」　超穩致詞被讚爆

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然而，陳淑芳預言成真，最終最佳女主角揭獎，真的是《小曉》林品彤獲獎，當時拆開信封時，五位影后也都露出驚訝的表情，由於林品彤才12歲，得獎瞬間就有網友在PTT、Dcard掀起「12歲你各位在幹嘛」的貼文串，不少人紛紛回應「傻眼了真的，我12歲到底在幹嘛」、「我12歲還在幹嘛啊......難怪陳淑芳這麼激動」、「人家12歲拿金馬，我22歲還在玩動物森友會，天差地遠」。
而林品彤上台領獎時，致詞提到「謝謝金馬獎，謝謝評審給我的肯定，謝謝你們給我機會，相信我，一直支持我，再來我想要謝謝小小劇組的每個人緣，我想要謝謝一路上給我機會的人，我一定會繼續努力的謝謝小曉這個角色，她真的很不容易，我想跟所有與小曉一樣特別的人說，繼續加油、保持善良，事情會越來越好的」超穩健的台風跟超齡的舉止，讓大批觀眾期待林品彤日後的表現。
事實上，林品彤2011年出生於澳洲，1歲回台灣定居，8歲就開始劇場演出。她的第一部長篇電影是阮鳳儀執導的《美國女孩》，當時飾演林嘉欣的二女兒「梁芳安」，2022年就獲得第24屆台北電影獎最佳新演員的提名，沒想到人生第二部長篇電影《小曉》就讓她奪下影后寶座，劇中飾演患有過動症（ADHD）的孩子，天才演技備受評審青睞，也讓影迷眼睛為之一亮。
而林品彤這一得獎，不僅台灣觀眾討論度超高，也登上大陸微博熱搜，因為25年前，大陸女星李小璐當年16歲就成為金馬影后，如今林品彤打破這個紀錄，實屬不容易！期待她未來帶給影壇更多精彩作品。
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