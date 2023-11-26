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林品彤破紀錄奪影后！觀眾傻眼「12歲我在幹嘛」　超穩致詞被讚爆

▲12歲林品彤以《小曉》奪「最佳女主角獎」，創下金馬獎最年輕影后紀錄，她當場爆哭。（圖／金馬執委會／社群中心製作）
▲12歲林品彤以《小曉》奪「最佳女主角獎」，創下金馬獎最年輕影后紀錄，她當場爆哭。（圖／金馬執委會／社群中心製作）

記者張嘉哲/綜合報導

第60屆金馬獎頒獎典禮25日圓滿落幕，其中受到矚目的當然就是男女主角的獎項，然而在影后部分，由12歲林品彤憑《小曉》奪下，揭獎當下連在台上頒獎的五位影后都相當驚訝，由於林品彤的年紀真的太小，不少網友立刻在網路發起「請問各位12歲都在幹嘛」的討論，認為才12歲就達成金馬影后的里程碑，未來表現實在可期，而林品彤的超齡舉止跟上台致詞的超穩台風，更是被觀眾大讚。

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本屆金馬60最佳女主角的頒獎人非常特別，邀集五位金馬影后合體，包括陳淑芳、陳湘琪、李心潔、桂綸鎂、謝盈萱等，而陳淑芳打頭陣介紹史上最年輕入圍者、12歲的林品彤時，先是口誤講錯名字成「子彤」，又自嘲說「我好緊張，我都83才得到，她現在就要得了，說實話我背台詞背很久，我不是忘記，我是故意的」笑翻全場。

▲五位影后今年齊聚一堂現身金馬60，頒獎「最佳女主角」，揭獎時五人都相當緊張。（圖/金馬執委會提供）
▲五位影后今年齊聚一堂現身金馬60，頒獎「最佳女主角」，揭獎時五人都相當緊張，圖依序左起為桂綸鎂、陳湘琪、陳淑芳、李心潔、謝盈萱。（圖/金馬執委會提供）
然而，陳淑芳預言成真，最終最佳女主角揭獎，真的是《小曉》林品彤獲獎，當時拆開信封時，五位影后也都露出驚訝的表情，由於林品彤才12歲，得獎瞬間就有網友在PTT、Dcard掀起「12歲你各位在幹嘛」的貼文串，不少人紛紛回應「傻眼了真的，我12歲到底在幹嘛」、「我12歲還在幹嘛啊......難怪陳淑芳這麼激動」、「人家12歲拿金馬，我22歲還在玩動物森友會，天差地遠」。

而林品彤上台領獎時，致詞提到「謝謝金馬獎，謝謝評審給我的肯定，謝謝你們給我機會，相信我，一直支持我，再來我想要謝謝小小劇組的每個人緣，我想要謝謝一路上給我機會的人，我一定會繼續努力的謝謝小曉這個角色，她真的很不容易，我想跟所有與小曉一樣特別的人說，繼續加油、保持善良，事情會越來越好的」超穩健的台風跟超齡的舉止，讓大批觀眾期待林品彤日後的表現。

▲林品彤12歲就封后，打破李小璐25年以來的紀錄。（圖／NOWnews攝影中心）
▲林品彤以《小曉》12歲就封后，打破李小璐25年以來的紀錄。（圖／NOWnews攝影中心）
事實上，林品彤2011年出生於澳洲，1歲回台灣定居，8歲就開始劇場演出。她的第一部長篇電影是阮鳳儀執導的《美國女孩》，當時飾演林嘉欣的二女兒「梁芳安」，2022年就獲得第24屆台北電影獎最佳新演員的提名，沒想到人生第二部長篇電影《小曉》就讓她奪下影后寶座，劇中飾演患有過動症（ADHD）的孩子，天才演技備受評審青睞，也讓影迷眼睛為之一亮。

而林品彤這一得獎，不僅台灣觀眾討論度超高，也登上大陸微博熱搜，因為25年前，大陸女星李小璐當年16歲就成為金馬影后，如今林品彤打破這個紀錄，實屬不容易！期待她未來帶給影壇更多精彩作品。

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