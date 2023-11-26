金馬最強亮點是林青霞！69歲顏值高到不合理 「年輕舊照」被挖出
第60屆金馬獎25日順利圓滿落幕，頒獎典禮當中亮點相當多，其中永遠的「東方不敗」的金馬影后林青霞獲得今年金馬獎終身成就獎，然而現年已經69歲的她，一上場就獲得關注，不僅狀態超級好，舉手投足之間都展現出高度優雅，讓不少鄉民也紛紛直呼「69歲的林青霞長這樣真的合理嗎？」掀起一波話題。
記者張嘉哲/綜合報導
林青霞在60屆金馬獎當中，以一身大紅色洋裝登台，從導演李安的手上接過「終生成就獎」的金馬獎座，她在感言時提到「我從遠方歸來，拿下這個獎，要感謝很多人的幫助，感謝瓊瑤、朱延平導演」，林青霞說「站在33年前得金馬女主角獎的舞台，這個終身成就獎給我無比的動力，讓我邁向下一個里程碑，謝謝大家，謝謝金馬獎」，隨後便優雅揮手下台，現場也響起滿滿的掌聲。
而PTT鄉民見該橋段也引爆討論，不少人發文表示「林青霞即使是那個年代的妝容，但是也不會有過時的感覺，擺在現在2023絕對都是表特版爆文」、「林青霞69歲還能保持優雅容顏，看完金馬獎之後，覺得她在現代PR值還有多少？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「這真的是神的領域，69歲長這樣根本不合理」、「林青霞真的是經典中的經典，同類型無人能敵」、「瓊瑤時代外表真的無敵，現在來看，69歲的樣貌真的PR值還是99以上」、「東方不敗量身打造的巨星，實在太美了」、「69歲能長這樣根本就是東方不敗本尊，對比現在一堆整形美女，林青霞真的無敵」。
事實上，林青霞是從1973年、19歲那年演出演宋存壽、郁正春導演的《窗外》正式出道，後來成為1970年代後期瓊瑤式愛情片巨星之一，秦祥林、秦漢、林鳳嬌並稱「二秦二林」，後來在1980年代轉往香港影壇，1990年代在古裝武俠電影當中又再創影視事業高峰，「東方不敗」就是她經典的代表角色。