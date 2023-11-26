▲ 自給自足不會讓你恐慌焦慮，Nissan e-Power省荷包又大扭力誰與爭鋒

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還在想充電怎麼辦？自帶發電沒有里程焦慮
雖說電動車已經是一種趨勢，也是一種流行表徵，事實上有價格依然居高不下，且過重的車體限制使用環境，再者充電不方便、旅程焦慮都是目前無法克服的地方，且想要安裝家用充電樁限制非常多，如果你是住大樓社區，首先要通過管委會的同意，另外電線怎麼拉、供電夠不夠也要電力公司評估，更重要的是若想裝設快充那費用可是高到嚇人；但NISSAN獨門的e-Power卻是能提供電動車的快意奔馳、又不用擔心電力不足、充電配套的最佳解方。
以驅動方式而言Kicks e-Power就是一輛不折不扣的純電車，因此同時擁有與電動車相同的瞬間扭力，以及毫不遲疑的加速特性。關鍵來了，因為引擎具備發電功能，所以車主無須擔憂里程，在目前加油站普及率遠高於充電樁下，對想要體驗電動車的人來說，絕對是沒有無後顧之憂的唯一選項。
相較於HEV，e-Power透過妥善的能源管理，引擎啟動發電時間大幅下降，可帶來更接近純電車的寧靜駕馭感受，此外e-Power的聰明處，除了讓引擎任務單一化發揮最佳發電效能，也因自帶發電的特色無需搭載大容量鋰電池，減少車價受到鋰電池成本飆漲的影響，另外e-Power車輛也不具一般傳統油電車的變速箱，也可降低未來保養維修成本。
就是比同級HEV更出色！
說起台灣民眾對於節能車的選項，應該是首重HEV，也就是大家常聽到的Hybrid油電複合動力，當然在眾多品牌中就以Toyota為箇中翹楚，但是HEV真的是經濟神器嗎？非也！時代進步技術也在進步，想要一招半式闖江湖的年代已不再，包含電動化等更多的新技術陸續問世後HEV就顯得有些落伍，效能及各種表現上也不再具有絕對優勢。
舉例來說，Toyota Corolla Cross的1,798c.c.排氣量雖然比起2.0擁有稅金優勢，但還是比起Nissan Kicks e-Power的1,198c.c.來得貴，同時油耗方面兩者雖然僅有0.1km/L的微小差距，但扭力輸出卻有高達11.9kgm的差異，也就是說Kicks e-Power雖然是一輛小型跨界，但扭力輸出卻擁有媲美過去3.0L的實力，反觀Corolla Cross的16.6kgm就顯得虛弱很多，而在大多數的用車環境中，扭力要遠比馬力更來得實用與直接，因此獲得大扭力者就得更順暢起步。此外不少人會忽略最小迴轉半徑這個環節，雖說平常開起來沒有什麼感覺，一旦進入狹小道路想來個華麗轉身，迴轉半徑小的很「咕溜」。
| 稅金、最小迴轉半徑、油耗、扭力比較
| 車型
| Kicks e-Power
| Corolla Cross
| 身分
| 進口
| 國產
| 排氣量
| 1,198c.c.
| 1,798c.c.
| 扭力
| 28.5kgm
| 16.6kgm
| 最小迴轉半徑
| 5.1m
| 5.2m
| 平均油耗
| 22.0km/L
| 21.9km/L
| 牌照稅/年
| 4,320元
| 7,120元
| 燃料費/年
| 4,320元
| 4,800元
| 全年稅金總計
| 8,640元
| 11,920元
小車大扭力誰與爭鋒？續航力、低稅金大省荷包開銷
眾人對馬力與扭力都有極大迷思，普遍認為馬力越大越好，但實際上依照台灣的交通狀況和用車習慣，絕大多數是做都會區移動，高速見長的馬力反倒發揮不了什麼作用，扭力大則在市區起步超車、爬坡更出色，尤其地下停車場的坡道不會力不從心，放假出遊上山露營也能怡然自得。這點Kicks e-Power就佔盡優勢，28.5kgm的大扭力打趴所有同級車，相信這點沒人敢反駁，但或許有人會說大扭力就會耗油，其實不然，因為e-Power的大扭力乃馬達所輸出，引擎只是負責發電，所以只要電力充足大腳油門就會讓你感受到滿滿的力道湧現。
在最佳化的狀態下Kicks e-Power的續航力高達902公里，若以每天通勤移動距離20公里來計算，等於45天不用進加油站加油，在高油價時代完全大省荷包。此外不少人購車也會考量到稅金問題，油於Kicks e-Power所搭載的引擎排氣量落在601-1,200c.c.這個級距中，因此牌照稅和燃料費都是4,320元，比照其他包含TOYOTA Corolla Cross是往上一級的7,120元和4,800元，加總下來一年可以少繳3,280元，同時22.0km/L的平均油耗更優於其他對手，因此除了油耗佔有絕大優勢，稅金也可省下一筆不小的費用。
誰說車小就不能獲得靜肅性？Nissan Kicks e-Power在隔音靜肅的功力比起對手更是出色許多，這次搭載的智慧引擎啟閉系統非常聰明，可依據輪圈轉速判斷道路的平整和顛簸程度，並自動開啟或關閉引擎以降低運作時產生的噪音。同時增加隔音棉等材質的面積與位置，如車門和後輪弧等處，前側窗玻璃增加9%的厚度，有效降低車室外部噪音，提升整車駕駛寧靜度。
兼叔、阿宏800公里海外大體驗，沒有顧慮黃金右腳完全油門一拜
其實Car浮浪兼叔和阿宏在今年三月到日本福岡旅遊時就租了一輛Nissan Kicks e-Power，之所以租這台車主要是尺碼恰到好處、空間又能容納四名成人，行李廂也有428L公升亦可載好載滿戰利品，而且租金上也算平易近人；至於移動距離可是長達800公里，足跡遍及高速公路、市區、山路還有迷路，一路上並沒有使出黃金油腳，對煞車和油門踏板完全沒有在客氣，結果還車前只加了一次油，在油價費用高的日本算是稍稍保護了荷包。Kicks e-Power全新的電動車駕馭感受只能親身試駕體驗，真心邀請各位讀者有機會不妨到展間試試，相信會對e-Power動力技術感到驚艷。
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