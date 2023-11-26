民眾黨飆8%奪政黨支持度第一 黃揚明4點分析「我要來潑冷水了」
台灣民意基金會今（26）日公布最新政黨支持度，結果顯示民眾黨以25.3%奪冠，依序為國民黨24.8%、民進黨24.5%。對此資深媒體人黃揚明表示，該民調進行日期為本月19日到21日，當時藍白合未定且柯文哲剛辦完造勢活動，本來就是民眾黨支持者表態增加時期，認為凡是在藍白合未定案、總統大選三組人馬登記確定前所做的民調，都應持質疑態度，認為下周起進行、公布的多份民調，比較有參考價值，「總之，看看就好」。
記者陳威叡／台北報導
對於最新民調顯示，民眾黨超越藍綠大黨拿下政黨支持度第一，黃揚明表示，自己要來潑冷水了，首先，台灣民意基金會這次民調的日期是本月19日至21日，當時藍白合未定、柯文哲剛辦完義無反顧的造勢活動，本就是民眾黨支持者表態率增加的時期，認為凡是在藍白合尚未定案、總統大選三組人馬登記確定前做的民調，都應該持質疑態度。
其次，國民黨政黨支持度也超越民進黨支持度，這是今年2月以後首見；而民進黨政黨支持度成為第3名，是台灣民意基金會首見。即使三黨數據都在誤差範圍內，這結果仍不尋常。
第三，若與9、10月台灣民意基金會的政黨支持度相比，9、10月民眾黨的政黨支持度是17.1％、17％，11月暴衝增加超過8％，這種「井噴」現象若無法持續，就只是數據而已。
第四，再對比民進黨、國民黨8、9、10月政黨支持度，民進黨從8月的36.8％、9月30.3％、10月27.1％，一路跌到11月的24.5％，這落差極大，不能排除「反串潮」的可能。國民黨8月17.1％、9月23.1％、10月26.5％，震盪幅度也很高，認為下周起進行、公布的多份民調，比較有參考價值，「總之，看看就好」。