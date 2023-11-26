金馬60／陸小芬落馬：沒得獎也不公休　從84歲陳淑芳身上得到力量

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陸小芬沒有得獎，但很開心「女兒」方志友光榮抱走「最佳女配角」，方志友擁抱媽媽表示：「我愛妳！」陸小芬則回：「我也愛妳，有女兒（方志友劇中飾演陸小芬女兒）幫我爭光已經夠了。」
今年的「最佳女主角」頒獎人由「第39屆金馬獎最佳女主角」李心潔、「第49屆金馬獎最佳女主角」桂綸鎂、「第51屆金馬獎最佳女主角」陳湘琪、「第55屆金馬獎最佳女主角」謝盈萱、「第57屆金馬獎最佳女主角獎」陳淑芳等5位歷屆影后擔任；當25日晚間，陳淑芳將獎盃交給12歲的林品彤，歷史性畫面驚豔全場，陸小芬也深深被感動。
陸小芬表示今年的金馬獎讓她收穫不少，也讓她嚐到身價破億的滋味，「我第一次這麼盛裝，戴這麼貴的首飾（全身行頭1億5000萬元），跟以前走金馬的心情不一樣，我坐在那是以一個新人的姿態，很棒很祝福，每一個都實至名歸，有一直得獎的感覺」。
陳淑芳演到81歲才拿到金馬獎，林品彤12歲就封影后，驗證實力不分年紀，讓陸小芬有了滿滿希望，她說：「陳淑芳說我83歲（實際是2020年81歲）才得，妳急什麼，『沒有得獎，本日公休了』，我本來想說得獎就休息一下，但沒得獎就繼續拍，『本日不公休』。我也想再拍，得獎也不是終戰，是里程碑跟鼓勵，但看到12歲得獎，好像看到孫女一樣喜悅、興奮。導演一直說不能退休，我就覺得再拍一些比較有挑戰生命的角色，更有動力！」
其實陸小芬距離上一次拍電影，已是24年前的《小卒戰將》；她也早在1983年就拿到「第20屆金馬獎」的最佳女主角，這次的復出及工作後續都讓她充滿動力，透露目前有很多劇本找上門，只是這陣子為了專心騎馬，通通婉拒或保留，「現在就是告一個段落，真正全心全意準備下個動作，我很笨，不能一心多用，不能一次做很多事，之前《本日公休》也很多活動，但我也是不能公休啦！」
陸小芬表示：「有些時候是要創造，有些角色未必適合你，找不到下一個李安，但要創造另一個李安，我們演員不能等劇本，應該要有一些想法，跟導演、編劇交流。電影都有很多雷同處，當作做一些調整，我覺得我在演出有很多面向，比如不是限於某個角度，可以現代、可以本土、可以喜劇、也可以悲劇。」她只好再接再厲創造角色，朝第61屆、62屆、63屆的「金馬最佳女主角」努力邁進。
陸小芬今年67歲，在1983年就憑電影《看海的日子》獲頒第20屆金馬獎影后，後於1999年息影至2023年，睽違24年再主演傅天余執導電影《本日公休》，片中飾演家庭理髮阿姨「阿蕊」，她細膩詮釋傳統女性的堅強、勇敢，精湛演技讓她相隔30年再獲得金馬獎入場券。《本日公休》已於Disney+、friDay影音、MyVideo上架。
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