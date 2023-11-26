蔡英文非倫敦政經學院畢業！馬英九曝理由：我去演講她卻沒去
前總統馬英九今到台中為立委江啟臣站台，痛批民進黨學術倫理問題嚴重，總統蔡英文自身問題更甚於前新竹市長林智堅，並稱「最近我才知道，她根本就不是那邊畢業的」，除了校方公佈學院裡沒留存蔡英文的博士論文，另一理由是他當年競選連任時，跑到倫敦政經大學演講，自稱校友的對手蔡英文，卻只去倫敦一個很小的學校。他放話蔡英文「就算沒有這個學位，還是要做一個誠信的人」。
記者顏幸如／台中報導
馬英九今（26）日南下台中，為立委江啟臣競選總部成立站台，他表示每次為江啟臣助選都感到舒服，「因為他一定會選上」。馬英九指江啟臣外表文質彬彬，但年輕時是海龍蛙兵，「若是上了戰場就是武將」，且他待人誠懇做事認真，什麼都以民意為依歸，若不能高票連任，「世界就沒有天理了對不對」？
馬英九接著話鋒一轉，批評民進黨不斷爆出學術倫理醜聞，且更重要的是，蔡英文自己的論文有問題，他指英國倫敦政經學院最後已經正式公佈，學校裡沒有蔡英文的論文！馬英九回憶起自己競選總統連任那年，倫敦政經學院請他去演講，身為競爭對手的蔡英文卻沒有去，「她去倫敦一個很小的學校，我覺得很奇怪，如果她是母校的學生，為什麼不去？」
馬英九說，最近發生這一連串的事之後，他才知道「她根本就不是那邊畢業的！她的問題比林智堅還要嚴重！」馬英九痛批民進黨的政治倫理問題，嚴重腐蝕台灣的競爭力，呼籲總統蔡英文要出來面對、澄清，並勸蔡「就算沒有這個學位，妳還是要做一個誠信的人」。