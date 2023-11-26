▲保時捷第三代 Panamera登場！數位科技、豪華程度與節能表現再創新高

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保時捷 Panamera 已邁入第三代車型，這款保時捷豪華轎跑以更強悍的動力系統強調運動性能為特色的車型定位，並且以徹頭徹尾現代化的操作概念，以及大量的創新技術強化車款形象。第三代 Panamera 的特點包含全新的保時捷主動車高控制系統（Porsche Active Ride），將更優異的舒適性結合保時捷著名的運動化操駕性格。保時捷通訊管理系統整合使用者自己的數位生態系，提供全新的人車互動方式。全新 Panamera 兼具科技感、優雅與動感的設計，使迷人的外觀造型煥然一新。再加上更多元的駕駛輔助系統與以駕駛者為中心重新設計的內裝，諸多特點都進一步增強 Panamera 的駕駛體驗。





最先進的懸吊系統帶來絕佳感受





全新 Panamera 將雙氣室、雙閥門的主動式氣壓懸載系統，含保時捷主動式懸載調整系統（PASM）列為標配項目，雙閥門技術能分別調整避震阻尼的壓縮與回彈段數，進而提供更舒適與更運動化的操駕感受，該系統能夠有效抑制路面的橫向接縫與道路破損帶來的衝擊，同時也確保在激烈駕駛情況下車身仍保持穩定。作為選配項目提供的後軸轉向系統，還能讓操控性能更上層樓。





此外，全新 Panamera E-Hybrid 車型還可選配創新的保時捷主動車高控制系統（Porsche Active Ride）。該系統的所有相關數據都超越了其他懸吊系統，能夠提供無比舒適的行駛感受以及前所未見的操駕性能。這套系統的基礎源自於一組全新開發的主動式避震器，同樣採用雙閥門技術，每個閥門都與一組電子控制的液壓泵浦連接。泵浦根據需求在避震器中打入對應體積的流量，在一瞬間就能精準地產生車體與車輪之間所需的支撐力道，藉此幾乎完全抵消和補足路面的回饋力道。為了減輕系統重量，與這套系統搭配的是單氣室氣壓懸吊系統。





就算是進行激烈的煞車、轉向或加速動作，這套底盤系統依舊使 Panamera 的車身永遠保持水平。在平穩行駛的情況下，系統幾乎可以完全吸收震動；進行激烈駕駛時，保時捷主動車高控制系統（Porsche Active Ride）藉由分配每個車輪的負荷，使車輛緊貼路面。





若開啟相對應的模式，懸吊還能反向補償俯仰或側傾來減少車內乘員感受到的加速度。在此設定下，全新Panamera 能夠像是摩托車一樣壓車過彎、加速時將車頭壓低、減速時則壓低車尾。車輛靜止時，保時捷主動車高控制系統（Porsche Active Ride）則可抬升車體到適合進出的高度。





更強勁的 E-Performance 動力系統及徹底重新打造的引擎系統





全新 Panamera E-Hybrid 車型有更強的性能、更長續航里程與更好的油耗表現。首批車型將提供 Panamera Turbo E-Hybrid，動力系統源自於重新打造的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎。全新開發的電動馬達具有 190 PS （140 kW）最大馬力，兩者可造就最大馬力 680 PS（500 kW）的綜效輸出，綜效扭力更是達到驚人的 930 Nm。保時捷將電動馬達整合進重新開發的八速 PDK 雙離合器自手排變速系統之中，因而省去的電動馬達外殼可減輕約 5 kg。電動馬達整合到變速系統的油路之中，也因此改善電驅系統的熱平衡，讓電動馬達可提供更高的連續輸出





Panamera Turbo E-Hybrid 只需 3.2 秒就能完成 0 至 100km/h 的衝刺加速，極速則達到驚人的 315 km/h。容量25.9 kWh 的電池使 Panamera Turbo E-Hybrid 在 WLTP 測試中獲得最高 91 km 的純電續航力，市區純電續航力則是 83 – 93 km。全新的 11 kW 交流電車載充電裝置搭配適合的充電器時可將充電時間縮短至 2小時 39 分。





首批上市車型還有 Panamera 與 Panamera 4，兩者均搭載 2.9 升 V6 雙渦輪增壓引擎，藉由調整渦輪壓力、燃油噴射流速以及點火正時提升性能，最大輸出達到 353 PS（260 kW）/ 500 Nm，相較前一代車型馬力及扭力分別提升 23 PS（17 kW）及 50 Nm。Panamera 由靜止加速至 100 km/h 縮短至 5.1 秒就能完成（搭載跑車計時套件），極速則是 272 km/h。而全輪驅動的 Panamera 4 只需 4.8 秒就能完成0 至 100 km/h加速（搭載跑車計時套件），極速為 270km/h。





豪華又具運動感的內外觀設計





全新 Panamera 依然保有迷人的線條與比例。車身全長 5,052 mm、寬 1,937 mm、高 1,423 mm。全新的設計為這款運動轎跑帶來更具張力與動感的外觀。在車頭，車牌框上方新增了進氣口用於應對新的動力系統所需。重新設計的側窗線條強化了四門轎跑的特色，後窗外緣與車身輪廓切齊，使車尾線條更加和諧。





保時捷駕駛者體驗概念打造的座艙將數位與類比元素之間取得完美平衡，並將重要的駕駛控制元件圍繞著駕駛者為主軸設置。排檔桿緊貼在方向盤的右側，用於切換 Normal、Sport與 Sport Plus 等模式的駕馭模式切換器、以及駕駛輔助系統的操作撥桿也都設置於駕駛者觸手可及之處，使駕駛者能夠目不離路地調整駕馭模式以及操作各項駕駛輔助系統。





選配的乘客資訊娛樂顯示螢幕讓乘客也能融入駕車體驗之中，10.9 吋螢幕在需要時能顯示各項性能數據，車輛行進間也能操作娛樂資訊系統，或是播放串流影音。為了避免駕駛者分心，從駕駛座無法看到乘客資訊娛樂顯示螢幕顯示的內容。





更具特色的 Panamera Turbo E-Hybrid





所有冠上 Turbo 之名的車型在保時捷車系當中代表著性能旗艦的地位。保時捷 Panamera Turbo E-Hybrid 將此獨特地位更加強化，其外觀採用專屬後保桿搭配車身烤漆下擾流，以及車身同色的專屬前保桿。此外，也具備深銅色排氣尾管以及選配的中央單一鎖定設計輪圈。





窗框、尾門上的「Turbo」字標以及前廂蓋、輪圈和方向盤上的盾徽，都以Turbo 車型專屬的渦輪黑（Turbonite）妝點。在車內，渦輪黑（Turbonite）融合碳纖維元素打造運動化的車室氛圍，包含儀錶板中央的轉速錶，以及中控台上的控制鍵都能見到渦輪黑 （Turbonite）的點綴。





全新 Panamera 將成為駕駛者的數位生態系中不可或缺的一部分，只需要使用智慧型手機掃描保時捷通訊管理系統（PCM）上的 QR Code 就能登入個人的保時捷帳號。智慧型手機透過 Apple CarPlay® 和 Android Auto 和車輛連結，增進便利性。許多 My Porsche APP的車輛控制功能整合到 Apple CarPlay® 中，能夠更簡便地操作各項數位功能，並且帶來更簡潔的介面。包含空調、座椅按摩功能、環境內裝照明（氛圍燈）都能直接透過Apple CarPlay® 或是 Siri 語音助理來進行控制。





保時捷也將矩陣式 LED 頭燈系統列為 Panamera 的標配項目，而每組頭燈具有超過32,000 像素的高解析 LED 矩陣式頭燈系統則列為選配。這套系統提供多項全新的燈光科技，像是專用車道照明，其照射範圍最高可達 600 公尺。





全新 Panamera 售價新台幣5,740,000元起





【全新保時捷 Panamera 車系建議售價】





全新 Panamera NTD 5,740,000 元起





全新 Panamera 4 NTD 5,960,000 元起



