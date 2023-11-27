禽流感警報！台南候鳥排遺檢出H5N1 日本已有蛋雞確診
秋冬季節通過台灣的候鳥數量增加，農業部防檢署指出，獸醫研究所近期在台南四草檢出候鳥排遺帶有H5N1亞型高病原性禽流感、為今（2023）年首例候鳥排遺檢出H5N1高病原性禽流感案件，而台南市動保處也已依照程序執行案例地點消毒與周邊禽場監測。
記者林志怡／台北報導
防檢署說明，經獸醫研究所通知，台南四草候（野）鳥（鴨科排遺）檢出H5N1亞型高病原性禽流感，另候鳥路徑上游國家日本（佐賀縣）1蛋雞場近日確診高病原性禽流感案例，且該國近期已發現20例候（野）鳥高病原性禽流感案例，其中有赤頸鴨及尖尾鴨感染案例，
防檢署進一步指出，赤頸鴨及尖尾鴨也是台灣冬季常見的候鳥，且近期來台度冬的數量持續增加，伴隨的防疫風險也隨之增加，這次檢出候鳥排遺中帶有H5N1亞型高病原性禽流感，顯示候鳥攜帶禽流感病毒進入國內之風險已大為增加。
因此，防檢署呼籲，國內養禽業者務必提高警覺嚴加防範，並立即落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒等生物安全措施，而針對這次檢出禽流感的案例相關區域，已由台南市動物防疫保護處執行案例地點消毒及周邊禽場監測工作，請各地動物防疫機關持續掌握轄內疫情狀況、執行高風險區域消毒作業及輔導養禽業者落實禽場生物安全措施。