▲攻克晚期泌尿道上皮癌　一線健保「黃金治療組合」趁勝追擊

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泌尿道上皮癌和泌尿感染、膀胱癌有何不同？近年泌尿道上皮癌發生人數不斷攀升，從2017年3782人，到2020年已超過3900人。張延驊醫師表示，國人因抽菸、誤服含馬兜鈴酸草藥或飲用水質問題，發生泌尿道上皮癌的機率大幅超車國外。值得注意的是，泌尿道上皮癌早期症狀常見無痛性血尿，許多癌友誤以為泌尿道感染，等到後續又出現腰痛、疲倦、貧血、體重減輕、頸部淋巴腫大等症狀，進一步檢查已是癌症晚期。
其實，同樣是血尿，泌尿道上皮癌較少疼痛感，但病菌感染導致的泌尿道發炎，則會伴隨排尿疼痛、灼熱感。臨床鑑別診斷也會依據個人病史，包括是否抽菸、服用來路不明的中草藥或成藥，並進一步以影像檢查、尿細胞學、膀胱鏡等檢查來確認疾病。
上泌尿道上皮癌＋下泌尿道上皮癌＝泌尿道上皮癌
上泌尿道上皮癌：包括輸尿管癌和腎盂癌
下泌尿道上皮癌：包括膀胱癌和尿道癌
健保免疫治療3種攻略 「黃金治療組合」趁勝追擊早期泌尿道上皮癌病友的治療，優先以手術切除腫瘤，大多數病友是侷限性的膀胱癌，早期發現，接受手術有望治癒。至於晚期患者無法以手術根治，則建議化療，但僅約5成病人有反應，且有效時間也短，容易復發，患者存活期僅約1年。然而，隨著近年免疫治療陸續問世，健保給付也有3種治療策略：
- 黃金組合：一線對化療有反應後＋免疫治療趁勝追擊＝維持性治療
- 見好就收：一線化療失效後，接續使用二線免疫治療
- 單打獨鬥：無法使用一線化療患者單用免疫治療
若患者在一線化療失效後才把免疫當二線治療，雖然也可以延長病人的存活，但延命時間相對較短；晚期病人也可以單獨用免疫，但這類病人多因病況更差或不適用化療，人數比例低，整體存活也較低。
張牧新醫師講解，「黃金治療組合」是指晚期患者先接受4-6週含鉑類化學治療，若腫瘤狀況穩定，趁著有反應時轉換免疫治療做維持性治療，腫瘤細胞PD-L1 表現量高者可申請健保給付。接受化療＋免疫者的存活期約是只接受化療者的2倍，無惡化存活期延長的話，生活品質也可以維持。
張牧新醫師收治一位70歲阿伯，經常腰痛不適且尿液一片紅，就醫檢查發現上泌尿道上皮癌，腫瘤大到跟腹壁肌肉「黏在一起」！評估已進入晚期，無法開刀，決定先以化學治療控制病情，而後趕快趁熱使用免疫治療，結果腫瘤持續縮小，最後幾乎看不到！這位持續治療至今已將近5年，而且狀況一直都很穩定，生活依然自由活動趴趴走。
張牧新醫師表示，下泌尿道上皮癌因包含膀胱，若有小腫瘤就容易血尿，患者較易警覺；上泌尿道上皮癌因血尿不明顯，確診時常已是晚期，癌細胞侵犯度高，但即使罹病也別放棄希望，及早診斷都有望治癒，晚期患者現也有新型治療可選擇。
張延驊醫師與張牧新醫師也分享，北榮有多專科團隊密切合作，包括泌尿科、腫瘤內科、病理科、放射科醫師定期開會討論，依個案情況擬定適合的治療方式，讓患者得到良好的照顧，呼籲病友勇敢面對，積極治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60025
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