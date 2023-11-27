今下元節拜拜、禁忌注意！4生肖犯太歲想解厄　快趁水官大帝生日

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命理專家楊登嵙指出，2024年甲辰龍年，犯太歲的「牛、龍、羊、狗」4個生肖，從今天「下元節」開始就要解厄、補運，提早為明年備足能量，趨吉避凶。
楊登嵙解釋，三官大帝也稱為三元大帝、三界公，掌管天、地、水三界事務，是福祿壽的化身。三元大帝的誕辰祭拜有不同意義，上元節天官賜福，中元節地官赦罪，下元節則是水官消災解厄。
水官大帝生日拜拜，免將災禍帶到明年
水官掌管財庫，因此要補財庫，可在水官大帝生日當天，到供奉三官大帝的大廟，或在自家門口來拜拜祈求，都有效力。因此別錯過今天「下元節」拜拜好時機，同步祈求過年前能消除霉運，化解這一年來無心之過與冤孽，避免將災禍帶到明年。
下元節唯一禁忌：避免近水玩水
楊登嵙提醒，下元節水府之門大開，眾水鬼隨著水官大帝來到人間，但祂們多在江河湖海中活動，因此下元節唯一的禁忌，就是「避免近水玩水」，尤其是沒有救生員管理的江河湖海。
1、下元節拜拜時間
2023年11月26日（農曆10月14日）晚上11時後，就能開始設香案祭拜，或明（28）日、即農曆10月15日的上午9時至11時。
2、下元節拜拜供品
壽麵、蛋糕、甜湯圓3碗、清茶3小杯，5種水果。
水果盡量是圓形的最好，可準備香蕉、李子、梨子、鳳梨，台語諧音為「招你來旺」；龍眼乾的果肉為黑色，從五行五色來看，黑色屬水，「水」為財，有生財之意；龍眼代表事業或投資的眼光銳利精準；剝下的龍眼殼丟到垃圾筒，象徵「脫胎換骨」。
3、下元節拜拜金紙
五色金（天金、頂極金、壽金、刈金、福金）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。