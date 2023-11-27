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今下元節拜拜、禁忌注意！4生肖犯太歲想解厄　快趁水官大帝生日

▲今天下元節要拜拜，尤其龍年犯太歲的「4生肖」，可趁水官大帝生日解厄補運，命理專家提醒下元節禁忌、怎麼拜。（示意圖／取自Pixabay）
▲今天下元節要拜拜，尤其龍年犯太歲的「4生肖」，可趁水官大帝生日解厄補運，命理專家提醒下元節禁忌、怎麼拜。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃韻文／綜合報導

今（27）天是農曆10月15日，是傳統習俗的「下元節」，也就是水官大帝生日。命理專家楊登嵙表示，水官大帝可消災解厄，且「水」屬「財」，可補財運，把握下元節到廟裡拜拜，不僅能避開厄運，還能旺財，尤其明年犯太歲的「4生肖」，更要把握今天開始解厄、補運。

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龍年4生肖犯太歲，趁下元節先補運

命理專家楊登嵙指出，2024年甲辰龍年，犯太歲的「牛、龍、羊、狗」4個生肖，從今天「下元節」開始就要解厄、補運，提早為明年備足能量，趨吉避凶。

楊登嵙解釋，三官大帝也稱為三元大帝、三界公，掌管天、地、水三界事務，是福祿壽的化身。三元大帝的誕辰祭拜有不同意義，上元節天官賜福，中元節地官赦罪，下元節則是水官消災解厄。

震安宮奉祀之三官大帝。（圖／連宜方攝）
▲三官大帝又稱「三元大帝、三界公」，掌管天、地、水三界事務，圖為震安宮奉祀的三官大帝。（圖／NOWnews資料照片）
水官大帝生日拜拜，免將災禍帶到明年

水官掌管財庫，因此要補財庫，可在水官大帝生日當天，到供奉三官大帝的大廟，或在自家門口來拜拜祈求，都有效力。因此別錯過今天「下元節」拜拜好時機，同步祈求過年前能消除霉運，化解這一年來無心之過與冤孽，避免將災禍帶到明年。

下元節唯一禁忌：避免近水玩水

楊登嵙提醒，下元節水府之門大開，眾水鬼隨著水官大帝來到人間，但祂們多在江河湖海中活動，因此下元節唯一的禁忌，就是「避免近水玩水」，尤其是沒有救生員管理的江河湖海。

▲炎熱的夏天侵襲北半球，有不少民眾已經前往海岸邊玩水消暑。（示意圖／翻攝Pexels）
▲下元節禁忌是避免近水、玩水。（示意圖／翻攝Pexels）
1、下元節拜拜時間

2023年11月26日（農曆10月14日）晚上11時後，就能開始設香案祭拜，或明（28）日、即農曆10月15日的上午9時至11時。

2、下元節拜拜供品

壽麵、蛋糕、甜湯圓3碗、清茶3小杯，5種水果。

水果盡量是圓形的最好，可準備香蕉、李子、梨子、鳳梨，台語諧音為「招你來旺」；龍眼乾的果肉為黑色，從五行五色來看，黑色屬水，「水」為財，有生財之意；龍眼代表事業或投資的眼光銳利精準；剝下的龍眼殼丟到垃圾筒，象徵「脫胎換骨」。

3、下元節拜拜金紙
五色金（天金、頂極金、壽金、刈金、福金）。

▲五色金。（圖／取自「松山奉天宮」粉專）
▲五色金。（圖／取自「松山奉天宮」粉專）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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