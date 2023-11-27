▲擺脫一鼻孔出氣　下鼻甲術新型止血貼片助恢復

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鼻塞嚴重影響生活品質 微創鼻手術助改善且恢復期短門診常見三大鼻塞原因包括：感染、過敏以及鼻中膈彎曲的結構性問題。童綜合醫院耳鼻喉部陳世偉醫師指出，近年空氣汙染嚴重或海島型氣候較為潮濕所造成的過敏性鼻炎，不僅研究顯示有逐年上升趨勢，更是20歲至35歲的年輕人常見鼻塞原因。但無論是慢性鼻炎、過敏性鼻炎或慢性鼻竇炎，由於鼻粘膜長期受刺激造成增生組織，若形成下鼻甲肥大，除了鼻孔通道變得狹窄，患者生活品質更可能嚴重受影響。
過去過敏性鼻炎患者常見合併鼻中膈彎曲及鼻甲腫大問題，導致嚴重鼻塞，臨床上先用類固醇鼻噴劑，可緩解症狀，但實際治本的方式，仍然是以手術切除。陳世偉醫師說明，目前主流以微創手術可保留功能性，並且恢復時間僅一至兩週，雖可能復發，但相較過去傳統把鼻肉剪除，恐無法加濕加溫空氣，反而造成空鼻症，鼻子更塞，因此術式的選擇亦是良好預後的關鍵。
術後醫材選擇是關鍵！新型止血醫材可自行吸收、無異物感嘉義基督教醫院耳鼻喉科黃健祐醫師進一步說明，傳統手術較容易出血，術後照護或恢復時間也較長，且因為手術造成的腫脹堵住鼻淚管，網路上造成熊貓眼或眼睛充血等眼腫照片也讓許多患者怯步。除了術式，手術出血控制及止血方式更是關鍵。傳統不可吸收的止血棉是以加壓止血，因此不僅疼痛、腫脹，兩個鼻孔術後都要塞好塞滿之外，曾有患者告知術後因為又塞了一個禮拜，自覺連鼻孔都變大了！
由於鼻腔黏膜血流豐富容易出血，黃健祐醫師指出，相較過去手術後要再塞一個禮拜，移除也易再次造成撕裂傷，新型止血醫材為可吸收膠原蛋白貼片，術後可維持八成呼吸道仍暢通，且具黏性可以在術中黏貼，僅2公厘就可將切口覆蓋住，除了可自行被吸收，不需回診移除，更不會有異物感，不僅術後保養較輕鬆，睡眠、生活品質也提升。
曾有一位35歲從事服務業的男性患者，長期在診所就醫，治療上使用過鼻噴劑，亦做過約兩、三次的雷射手術，但仍然下鼻甲增生復發，讓他苦不堪言。為有效根治，該男遠從屏東北上求診，術後三天鼻子通暢之外，當週家人即反應打呼明顯改善，黃健祐醫師說明，醫療進步日新月異，透過新型術式跟止血醫材的搭配應用，患者進行下鼻甲手術不僅不用住院，更有機會早上手術、下午可以回去上班，呼籲患者可積極跟醫師討論治療方案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60019
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