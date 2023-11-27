任傳達設計師解決婦女病診斷！台科大杜浩瑋獲澳洲400萬元獎學金

我是廣告 請繼續往下閱讀
在半年墨爾本設計工廠專案中，杜浩瑋以「傳達設計師」角色和澳洲本地學生合作，針對澳洲日益嚴重的「子宮內膜異位症」女性延遲診斷問題，設計出具體解決方案，包括子宮內膜異位症掃描機器人、健康之輪巴士、子宮內膜異位症篩檢教育計劃等。
杜浩瑋也參與澳洲當地設計公司的工作，他表示，與台灣迥異計時工作方式，讓他相當訝異且陌生，在澳洲，每個專案均設定預估時間長度，非常看重時間管控與整體進度安排，雖然節奏快速帶來極大壓力，也因為快速模式可產出更多作品，而帶來成就感。
他發現，以前在台灣一直覺得「傳達設計師」好像專注在包裝、印刷品等工作，但到澳洲才知道傳達設計的重要性，傳達設計師擁有比其他人擁有更多能力來解釋、傳遞知識，成為團隊橋樑。
杜浩瑋認為，在現代社會所有人都可能是設計師或藝術家，但進行有同理心的設計、對未來社會有幫助的設計，是他目前所期望繼續往前的目標。
他用「傳達設計」描述自己專業，以設計媒介來「傳達」所想要呈現，由於很多人總覺得「傳達設計師」只專注在做品牌跟包裝，因此他的研究方向朝向跨領域團隊創新設計或知識轉移中，如何有效溝通跟傳達，是更不設限的「傳達設計」。他表示，申請創新設計的博士獎學金，即為研究跨領域團隊或創新過程中的傳達設計。
台科大說，杜浩瑋申請通過的博士獎學金，是由全球性設計組織－墨爾本設計工廠與斯威本科技大學、澳洲核子科技組織聯合設立的創新設計博士全額獎學金。補助生活費每年約33,000澳幣（約台幣70萬）以及免除每年約33,000澳幣（約台幣70萬）的學費，總共3年約400萬元。