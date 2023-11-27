喬胸達人許嘉容不離婚了！名醫公公傳給3000萬元 豪門宮鬥劇落幕
女星許嘉容拍過大尺度性感寫真，2006年模仿前主播王怡仁喬奶走光打開知名度，被封「喬奶達人」，她2009年嫁給身價上億元的名醫之子李淵楷後淡出演藝圈，近來傳出14年豪門婚變，不過最新爆料是兩人不離婚，原因是公公不希望家醜外揚，給付許嘉容3000萬元，夫妻倆才和解。
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，李淵楷年初寄律師信要求離婚，甚至放話若不同意，將斷許嘉容的生活費，並逼她搬家，許嘉容則委託徵信社跟監李淵楷，經過數個月調解，李淵楷父親、前馬偕醫院心臟科主任李德福不願兒子名聲受辱，希望兩人不要離婚，李淵楷會固定給錢之外，再提供一筆3000萬元現金。
不過報導指出，這起豪門宮鬥之所以能順利落幕，主因是許嘉容手上掌握一些關鍵「證據」，男方家人不希望鬧大，才和許嘉容談條件，且依照女方意願，繼續維持婚姻關係，對此，許嘉容表示，確實有拿到錢，但不便透露實際數字，僅透露這筆錢會分成12年給付12次。
許嘉容目前常在臉書、抖音開直播帶貨，賣美容產品、馬莎拉蒂名錶或珍珠等，也分享跑趴、吃高級餐廳的日常，一身貴氣打扮十分豔麗，也曾展示位於葡萄牙的千萬豪宅，與足球巨星C羅當鄰居，貴婦生活優渥且充實，不過光鮮亮麗背後，夫妻關係長年不佳，令人始料未及。
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