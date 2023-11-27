▲每3人就有1人恐罹患「皮蛇」　醫囑4大支柱打造防護網

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發作時痛到堪比生產 醫籲接種打造防護網台灣疫苗推動協會表示，COVID-19侵擾全球數年，國人對於傳染性疾病的預防概念逐漸加深，不僅COVID-19疫苗接種率提升外，其他疾病的疫苗詢問率也明顯提升。
以常見的傳染性疾病「帶狀疱疹」為例，是水痘病毒再活化，儘管兒時罹患水痘已痊癒，但實際上水痘只是躲藏在神經節中，等待抵抗力低下時再次出現。其特徵為沿著皮節分布的單側水疱性皮疹，同時也會出現酸麻、刺麻、發癢、全身疲倦等症狀。發病時疼痛感更被稱比生產還痛，且曾得過帶狀疱疹者仍會一再復發。部分病患會併發「疹後神經痛」疼痛可能會持續數月甚至超過1年的時間。並隨著發病部位不同，也會產生相關併發症，包含視力、聽力、面部因神經受傷， 導致相關功能受到損害。
「以前七十古來稀，現在只要活得夠老，都有機會得到帶狀疱疹！」黃玉成透露，自己兒子大學時就曾罹患帶狀疱疹，自己的母親、阿嬤也都得過，年輕人免疫力強、疼痛感較輕，但老人家一但罹病就非常難受。
世界衛生組織提出，疫苗不限於小時候施打，而是建議不分年齡都可以施打。黃玉成說明，除了維持均衡飲食、定期運動、不熬夜、適時釋放壓力等良好生活習慣外，若為高風險族群亦可考慮接種疫苗。由於人體的免疫功能會隨著年紀增長而衰退，透過施打疫苗可以預防疾病發生，避免疾病造成不適和併發症。他提醒，疫苗不限於小時候才能施打，且疫苗是有年限的，建議不分年齡都可以施打。目前帶狀疱疹疫苗仍為自費，但已有縣市正在規畫部分補助。
李李仁自曝高風險 一旦感染後果不容小覷藝人李李仁也到場參觀此次衛教展覽，因為工作的關係有機會接觸到帶狀疱疹的衛教知識，才知道自己其實就是高危險族群！李李仁呼籲若本身也和他一樣，生活作息不規律、長期處於高壓環境的民眾，也都應和醫師討論並評估接種相關疫苗，「沒想到除了皮蛇，還有那麼多的疾病潛藏在身邊！呼籲民眾不要輕忽它們對生活可能帶來的影響，一定要盡早建立自己的疫苗防護網。」
台灣疫苗推動協會希望加深全民對於施打疫苗的相關正確觀念，於11月23日至11月26日舉辦「疫」起新開始，透過民眾衛教特展、特邀藝術家、互動體驗等形式轉化，打破醫學知識艱澀印象，以活潑有趣的切身互動，拉近與觀展民眾間的距離，提高民眾對於疾病與對應疫苗的認知，並身體力行加入施打疫苗行列，建立自身的「強力盾牌」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60029
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