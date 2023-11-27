準備搶明年春節「離島機票」！近17萬張票12月5日下午6點開賣

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在各航線運能提供方面，澎湖航線934架次，計83,526個座位數；金門航線742架次，計75,268個座位數；馬祖航線148架次，計10,198個座位數；三離島航線（不含澎湖－金門航線）共計提供1,824架次，計168,992個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。
為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月5日、6日下午6點到8點及7日下午6點到7點開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票；開放訂位時間可利用航空公司訂位電話、官網、APP及合作便利商店等管道進行訂票，惟考量大多數澎湖鄉親訂位習慣與需求，高雄－七美／望安及澎湖－七美等3條航線僅開放電話訂位。
另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5﹪營業稅，歡迎多加利用，並提醒民眾事先上網瞭解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項。
民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段113年2月7日至2月12日台灣出發往離島方向，以及113年2月11日至2月15日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。
民航局說，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享有機票之優惠。此外，亦建議居住本島的家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。
民航局再次提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當天亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉團圓。