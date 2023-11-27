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爆民進黨輔選幹部蔡耀頡棄養母女！國民黨：始亂終棄是綠營美德？

▲國民黨踢爆，民進黨台中市議員蔡耀頡始亂終棄、棄養母女。（圖／國民黨提供）
▲國民黨踢爆，民進黨台中市議員蔡耀頡始亂終棄、棄養母女。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨今（27）日踢爆，民進黨台中市議員蔡耀頡「棄養母女」，而蔡耀頡現擔任民進黨立委候選人江肇國的重要輔選幹部，台中市立委候選人林家興質疑，民進黨總統參選人賴清德提出的道德標準形同虛設，還在自嗨「美德贏台灣」，質疑「難道民進黨的美德就是性騷劈腿、始亂終棄嗎？」，強烈呼籲蔡耀頡、江肇國、賴清德都應出來面對，不要再漠視這位求助無門的單親媽媽所承受的苦難。

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國民黨今早召開「性Lie台灣再+1 踢爆綠輔選幹部發言人棄養母女，全黨包庇」記者會，台中市立委候選人林家興、羅廷瑋、蔡壁如、高雄市立委候選人李明璇、遭棄養子女之親生母親與協助訴訟律師張方駿出席。

羅廷瑋指出，民國110年8月28日蔡耀頡離婚，隔2個月認識當事者C小姐，111年2月25日發現兩人的孩子已懷孕3個月，並由蔡耀頡簽訂月子中心合約，同年7月27日小孩子出生，8月蔡耀頡帶其他女性友人出遊，直到9月3日蔡耀頡竟跟C女說要分手，但此時小孩已經出生，C女非常錯愕，之後112年1月9日，C女與蔡耀頡試圖復合，並於1月20日雙方簽了撫養協議書。

羅廷瑋再指，112年從1月到4月，江肇國開始參選立委，蔡耀頡便不斷告訴C女為了陪江競選而無法回家，以此藉口疏遠C女，而C女當時曾聯繫江肇國求助，但只獲得江肇國的推託，由於蔡耀頡過程中仍與其他女性友人不斷出遊，兩人於是再度於7月9日協議分手，結果只隔兩天，7月11日蔡耀頡就控告C女要「確認親子關係」並停止給付贍養費，當時C女試著求助民進黨在台中重量級的女立委而未獲回應；蔡耀頡在媒體聲稱C女避而不見，實際上是因C女孩子發高燒，她本人也住院開刀，所以請假未出席開庭。

羅廷瑋還秀出C女的民進黨黨證，她雖是民進黨黨員，卻看不下去全黨包庇拋棄母女的競選幹部，更覺得他不適任擔任民意代表，反觀蔡耀頡，不僅是江肇國的同門師兄弟，更是重要競選幹部、發言人，甚至賴清德競選總幹事潘孟安在台中舉辦造勢晚會時，蔡耀頡就是主持人，賴清德與江肇國的廟口開講，蔡耀頡也必定出席且協助輔選，可見蔡耀頡受到賴清德與江肇國的重用，江肇國早就知道蔡耀頡私德有問題，卻置之不理且持續委以重任，漠視這對母女所經歷的苦難。

遭棄養子女之親生母親C小姐三問江肇國，民意代表不是應該為市民發聲嗎？為何求助卻總是被敷衍，為了自己的選舉利益包庇自己的輔選重要幹部，冷眼旁觀的看著母女痛苦？為何江肇國明知蔡耀頡惡習累累，私德有問題，卻還是持續重用他擔任重要幹部？蔡耀頡用法律手段提告，欺負自己要求低頭，這種人還有什麼資格談為民服務、當民意代表？

「我們首先應該是一個人，然後才是民意代表、政治人物」。林家興表示，他其實很不希望這件事是在選舉時討論，因為對手一定會反擊說是在政治化、在抹黑，關於民進黨的真相就是性、謊言，賴清德提出的道德標準形同虛設，還在自嗨「美德贏台灣」，質疑「難道民進黨的美德就是性騷劈腿、始亂終棄嗎？」呼籲賴清德應暫停競選活動，今天就要出面回應，不要再裝作沒事發生。

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