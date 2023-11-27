和安芝儇一起成為創始隊員！台鋼WING STARS啦啦隊選拔賽12/9直播
歷時超過4個月，台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊選拔賽即將進入最後階段，將於12月9日（六）14：00 展開最終決選，透過直播節目和大家共同見證這群女孩的成長，一起為她們的努力與堅持加油打氣。台鋼集團啦啦隊選拔賽從初選招募訊息公布、新秀複賽一直到「最強外掛」安芝儇領軍的培訓課程開始以來，過程都嚴格保密，但每一步都引起網路熱烈討論；今日台鋼集團正式宣布眾所矚目的最終決選，將與帶起台灣選秀旋風，一手操刀「原子少年」、「未來少女」的專業製作團隊「野火娛樂」合作，並由金鐘製作人領軍規劃《Wing Stars Fighting 閃亮翱翔 迎向勝利！》電視直播節目，這也是全台首次職業球隊的啦啦隊選拔登上電視節目直播。 從專屬培訓到決選直播，台鋼集團一系列的規劃就是要給參賽者最完整、最不一樣的出道舞台！
記者吳政紘/綜合報導
《Wing Stars Fighting 閃亮翱翔 迎向勝利！》決選賽制將分為兩階段進行，第一階段將由參賽成員進行個人的才藝演出，盡情展現個人魅力；第二階段將進行分組團體舞蹈演出，展現團隊合作的默契。評審陣容特別邀請到韓職「最強外掛」也是WING STARS專屬培訓指導安芝儇、自選秀節目出道的「創作歌手」林宗興、「天王天后御用編舞老師」藍波以及熱愛棒球參與許多女團培訓的「全方位藝人」孫協志等各專業領域專家組成，以專業的角度從25位決選學員，選出13位WING STARS創始隊員。最終決選將於12月9日下午兩點，在電視平台「東風衛視」及「WING STARS Official Channel」官方YOUTUBE同步直播，邀請民眾一起見證WING STARS創隊成員的誕生！
日前開跑的人氣STAR票選活動，短短三日內也已累積超過15,000人次投票，主辦單位今日也釋出25位學員複賽演出片段，讓民眾可以透過影片更近一步認識25位學員，即日起至12月8日民眾可於「獎金獵人」網站上進行投票(https://reurl.cc/GK6Kxd)，還有機會抽到由台鋼獵鷹及台鋼雄鷹提供的精美周邊商品。而人氣STAR的獲選成員還可獲得由台鋼燦星旅遊提供價值五萬元的【日本四國冬限定溫泉饗宴4日雙人遊】！邀請大家一起助攻支持的成員成為人氣STAR！
更多台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊相關訊息歡迎持續追蹤鎖定WING STARS官方社群平台。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁