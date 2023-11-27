守護長者健康 肺炎鏈球菌疫苗11月27日起開放未曾接種者施打

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嘉義市政府自96年來即為居住在嘉義市65歲以上長者免費施打一劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，112年因應中央政策改變，全國肺鏈接種年齡下修至65歲且施打疫苗種類調整，建議65歲以上長者先接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)，一年後再接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)，使保護範圍更廣，以提供較長免疫保護力。嘉義市將於112年11月27日起開放從未接種過PCV13/15及PPV23者，接種1劑PCV13(間隔至少1年後再提供1劑PPV23)；下一個階段預計於112年12月25日起開放曾接種PPV23且間隔至少1年者，接種1劑PCV13。
嘉義市衛生局提醒已打過肺炎鏈球菌疫苗，但未有接種紀錄者(如曾自費接種)，可先至原接種院所補登記，再依循上述已打過方式接種；如已無法取得接種證明，間隔1年後，先打PCV13，之後再間隔至少1年後打PPV23。忘記是否接種過者，接種前請接種單位查詢接種紀錄後，再依循接種建議接種。
肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗及COVID-19默德納 XBB.1.5可同時接種或間隔任何時間接種，今年凡65歲以上長者接種任一劑流感或COVID-19或肺炎鏈球菌疫苗，每劑分別可領取10劑家用快篩試劑，最多30劑，配送量用罄即停止發送。有關疫苗接種等相關訊息可至嘉義市政府衛生局官網/主題專區/流感疫苗專區(https://reurl.cc/MNM1nv)查詢，也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。