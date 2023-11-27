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守護長者健康 肺炎鏈球菌疫苗11月27日起開放未曾接種者施打

▲公費肺炎鏈球菌疫苗海報（圖／嘉義市政府衛生局提供）
▲公費肺炎鏈球菌疫苗海報（圖／嘉義市政府衛生局提供）

記者黃敬堯/嘉義報導

公費肺炎鏈球菌疫苗自11月27日起開始第二階段施打，開放65歲以上未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗的民眾，免費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)。年長者為侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)的高風險族群，且冬季為IPD好發季節，亦是流感、COVID-19等傳染病的流行期，感染後常繼發肺炎鏈球菌感染，其住院及死亡風險隨年齡增長而增加。嘉義市衛生局籲請符合公費接種資格的長者儘早接種肺炎鏈球菌疫苗，提升保護力。

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嘉義市政府自96年來即為居住在嘉義市65歲以上長者免費施打一劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，112年因應中央政策改變，全國肺鏈接種年齡下修至65歲且施打疫苗種類調整，建議65歲以上長者先接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)，一年後再接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)，使保護範圍更廣，以提供較長免疫保護力。嘉義市將於112年11月27日起開放從未接種過PCV13/15及PPV23者，接種1劑PCV13(間隔至少1年後再提供1劑PPV23)；下一個階段預計於112年12月25日起開放曾接種PPV23且間隔至少1年者，接種1劑PCV13。


嘉義市衛生局提醒已打過肺炎鏈球菌疫苗，但未有接種紀錄者(如曾自費接種)，可先至原接種院所補登記，再依循上述已打過方式接種；如已無法取得接種證明，間隔1年後，先打PCV13，之後再間隔至少1年後打PPV23。忘記是否接種過者，接種前請接種單位查詢接種紀錄後，再依循接種建議接種。


肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗及COVID-19默德納 XBB.1.5可同時接種或間隔任何時間接種，今年凡65歲以上長者接種任一劑流感或COVID-19或肺炎鏈球菌疫苗，每劑分別可領取10劑家用快篩試劑，最多30劑，配送量用罄即停止發送。有關疫苗接種等相關訊息可至嘉義市政府衛生局官網/主題專區/流感疫苗專區(https://reurl.cc/MNM1nv)查詢，也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。

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