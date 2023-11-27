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勞動部產業新尖兵計畫助青年習新技能快速職場接軌

▲許多青年透過「產業新尖兵計畫」習得新技能與業界快速接軌，成為產業新興人力（圖／雲嘉南分署提供）
▲許多青年透過「產業新尖兵計畫」習得新技能與業界快速接軌，成為產業新興人力（圖／雲嘉南分署提供）

記者張振興/綜合報導

勞動部為協助待業青年投身新興重點產業，推出「產業新尖兵計畫」，自109年執行迄今，已協助逾3000名青年朋友習得新技能與業界快速接軌，參訓青年除最高可獲10萬元訓練費用補助外，其中1萬元由參訓青年於開訓前繳交，待符合規定順利結訓並就業，即可自行申請領回，每月還可領8000元的「學習獎勵金」，不只舒緩待業期間經濟壓力，更能有效提升專業技能。

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勞動部為推出「產業新尖兵計畫」，開設電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃等超夯五大領域課程，北部青年李佩璇瞄準社團法人工業技術研究院開辦的「GMP品保暨智慧資訊系統人才養成班」，特地南下參訓，因表現主動積極，尚未結訓就被知名藥品公司網羅，成為產業新興人力！


勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，該計畫補助對象為15歲至29歲的待業青年，為減輕青年訓練負擔，勞動部將補助每人最高10萬元的訓練費，其中1萬元由參訓青年於開訓前繳交，待符合規定順利結訓並就業，即可自行申請領回，另外訓練期間還有每月8000元的「學習獎勵金」補助。

   

大學念財經法律系的李佩璇，因緣際會接觸了化妝品GMP的相關法規，讓她對化妝品產業產生高度興趣，除了找機會旁聽相關課程、考取化妝品安全資料簽署人員證照，碩班更直接攻讀化妝品應用與管理系，畢業後她發現「產業新尖兵計畫」的數位資訊職類課程資訊中，有別於碩班課程較偏重閱讀文獻、有較多實驗課程，包含微生物的操作、數據分析、電商課程等，報名參訓後，尚未結訓即獲國內知名藥品公司錄取毒理評估專員職務，透過訓練單位所規劃的實用課程，也讓她可以順利跨入自己嚮往的專業領域。

▲大學念財經法律系的李佩璇尚未結訓即獲國內知名藥品公司錄取毒理評估專員職務（圖／雲嘉南分署提供）
▲大學念財經法律系的李佩璇尚未結訓即獲國內知名藥品公司錄取毒理評估專員職務（圖／雲嘉南分署提供）
劉邦棟補充，雲嘉南地區至113年度上半年將陸續開辦約20班課程，因應後疫情時代之就業市場職業型態多元化，歡迎青年朋友可上台灣就業通產業新尖兵計畫查詢。

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