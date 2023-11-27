勞動部產業新尖兵計畫助青年習新技能快速職場接軌

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勞動部為推出「產業新尖兵計畫」，開設電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃等超夯五大領域課程，北部青年李佩璇瞄準社團法人工業技術研究院開辦的「GMP品保暨智慧資訊系統人才養成班」，特地南下參訓，因表現主動積極，尚未結訓就被知名藥品公司網羅，成為產業新興人力！
勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，該計畫補助對象為15歲至29歲的待業青年，為減輕青年訓練負擔，勞動部將補助每人最高10萬元的訓練費，其中1萬元由參訓青年於開訓前繳交，待符合規定順利結訓並就業，即可自行申請領回，另外訓練期間還有每月8000元的「學習獎勵金」補助。
大學念財經法律系的李佩璇，因緣際會接觸了化妝品GMP的相關法規，讓她對化妝品產業產生高度興趣，除了找機會旁聽相關課程、考取化妝品安全資料簽署人員證照，碩班更直接攻讀化妝品應用與管理系，畢業後她發現「產業新尖兵計畫」的數位資訊職類課程資訊中，有別於碩班課程較偏重閱讀文獻、有較多實驗課程，包含微生物的操作、數據分析、電商課程等，報名參訓後，尚未結訓即獲國內知名藥品公司錄取毒理評估專員職務，透過訓練單位所規劃的實用課程，也讓她可以順利跨入自己嚮往的專業領域。
劉邦棟補充，雲嘉南地區至113年度上半年將陸續開辦約20班課程，因應後疫情時代之就業市場職業型態多元化，歡迎青年朋友可上台灣就業通產業新尖兵計畫查詢。