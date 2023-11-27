特企／遠百2023「日本弘前o函館展」 　直送東瀛超鮮風情

「2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華」首波從即日起開跑，持續三波檔期到2024年1月14日(日)。喜愛日本物展文化的消費者可以就近到全台12家遠東百貨選購之外，city'super 8家分店也同步登場。
日本物產展售在台灣一直很受消費者的喜愛，很多人好奇遠百舉辦的有何不同？無論是青森縣弘前市或北海道函館市，都是由徐雪芳總經理偕同經營團隊親赴當地與市役所(即市政府)洽談合作和招商，商品陣容是市役所和物產協會掛保證。
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11月17日(五)盛大開幕上午場在遠百信義A13登場，邀請弘前市長櫻田宏率領市府團隊現身啟動儀式，親自為台北市帶來「睡魔大遊行」，遠百信義A13也準備中華傳統戲曲文化的京劇演出楚漢爭霸橋段，展現滿滿台日文化交流的友好情誼，端出台味美食烏魚子與聞名遐邇的弘前蘋果大玩創意食演秀料理！
日本慶典儀式裡最受矚目的莫過於路上的屋台美食，享受祭典氛圍、邊聊天邊吃美食是最棒的體驗，此次引進炙燒壽司、日本炒麵、廣島燒、大阪燒、銅鑼燒等超人氣小吃，原汁原味還原了日式祭典的儀式感，讓蒞臨顧客都能享受！快閃限定辻利茶鋪抹茶蘋果氣泡飲，推薦價每杯150元。獨家綺樂燒日本廣島燒，推薦價260元。牧丘銅鑼燒花釀林檎銅鑼燒，原價180元、優惠價150元。
盛大開幕下午場在板橋大遠百推出，遠百徐雪芳總經理與弘前市長櫻田宏一同穿著日式外掛，加上遠百林彰豊營運長、日本台灣交流協會服部崇首席副代表等多位台日貴賓們共同參與開幕活動，將弘前睡魔祭微型版搬到現場遊行，在弘前市市長櫻田宏以「Ya-Ya Do-」睡魔祭典宏亮的吆喝口號，為活動拉開序幕，精彩呈現弘前睡魔祭典。
弘前市長一到現場民眾手持啦啦棒及搖旗歡迎，感受到板橋人的熱情，可愛的中國娃娃小鼓隊把氣氛炒到最高潮，場面相當熱鬧，邀請亞東科技大學帶來精彩的原住民傳統舞蹈呈獻給大家並且一起共舞，讓大家認識臺灣傳統在地的文化特色。
除了滿滿的台灣文化交流，今年獨家邀請Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊、那個甜點 That dessert、WUnique Pâtisserie 吳一無二法式甜點、紅葉蛋糕及S·N workshop五家知名蛋糕甜點店，特別使用弘前蘋果研發及製作期間限定甜點，喜愛嘗鮮的粉絲千萬別錯過。
7樓活動中心除了展售六品種的青森蘋果還有日本蘋果餅乾、蘋果醋、蛋糕、蘋果果汁、乾貨，首日開賣就出現搶購熱潮，板橋大遠百更祭出好禮四重送：
即日起~11/19憑遠百APP金級會員於全館單筆消費滿2,000元即贈日本進口弘前出產紅顏姬蘋果乙顆，每日限量400顆。
於男、女、童裝弘前展會場當日單筆消費滿3,000元加贈弘前展100元抵用券
HAPPY GO點數50點可兌換弘前展100元紅利券
憑遠百APP金級會員於弘前展會場單筆消費滿800元，即贈有樂橫丁屋鯛魚燒乙隻、消費滿1200元，即贈青森聯名甜點170元兌換券。
遠百「日本弘前o函館展」檔期
第一波：即起~12/3(日)遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、台中大遠百、台南大遠百、高雄大遠百
第二波：12/7(四)~12/24(日)遠百板橋中山、遠百桃園、新竹大遠百
第三波：12/28(四)~1/14(日)遠企購物中心、遠百嘉義、遠百花蓮