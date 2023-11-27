被控始亂終棄母女 蔡耀頡：我不是輔選幹部、沈默是為保護孩子
藍白兩黨立委候選人今聯手踢爆，民進黨台中市議員蔡耀頡「棄養母女」，喊話蔡耀頡輔選的立委候選人江肇國、賴清德出來面對。蔡耀頡中午在臉書回應，表示過去和前女友溝通孩子撫養問題，不僅未達共識還多次受威脅，只得提出親子關係確認及《恐嚇罪》告訴。自己一直以來選擇沉默，是希望保護孩子，私人感情的部份希望大家給他空間。
記者顏幸如／台中報導
國民黨立委候選人林家興、羅廷瑋、李明璇與民眾黨立委候選人蔡壁如，今（27）日上午在國民黨中央黨部召開「性Lie台灣再+1 踢爆綠輔選幹部發言人棄養母女，全黨包庇」記者會，控訴擔任民進黨立委候選人江肇國重要輔選幹部的蔡耀頡，多次以要忙輔選等理由，棄養前女友邱小姐和一歲多的女兒，質疑「民進黨的美德就是性騷劈腿、始亂終棄」，呼籲蔡耀頡、江肇國、賴清德出來面對，不要漠視這位單親媽媽承受的苦難。
該事件於地方早已傳開，上星期正式爆發，蔡耀頡今上午未接電話，也未進入服務處，中午他在臉書發文，對私人情感問題佔用媒體版面表達歉意，自己雖是民意代表，但涉及私領域及個人情感的細節，還是希望社會給他空間。他澄清自己未擔任賴清德、江肇國的競選幹部，對於有心人刻意讓私領域情感事件和孩子的權益，變成選舉舞台與政治鬥爭的工具，感到遺憾。
蔡耀頡是上一屆台中市最年輕議員，33歲的他坦言過去曾與邱小姐交往，雙方感情生變後，多次溝通孩子撫養問題，卻難以達成共識，甚至多次受到威脅，只得委請律師提出親子關係確認以及恐嚇告訴，希望透過司法途徑，解決及保障孩子的撫養義務。
蔡耀頡說，相關不實報導及言論已涉及《誹謗罪》及《公然侮辱罪》，自己一直以來選擇沉默，是希望保護孩子權益，也呼籲邱小姐出庭面對、靜待司法判決，爾後將不再做任何回應。