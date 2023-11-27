台師大教授蔡今中總主編！數位學習期刊影響力躍居全球教育類龍頭

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台師大表示，《Computers & Education》創刊於1976年，由國際知名期刊出版社Elsevier發行，也被收錄至國際權威論文索引資料庫SSCI、SCI。目前該期刊1年收到約3000篇投稿，每年刊登約200篇論文。期刊主編是負責論文投稿、審查、刊登等事宜的最高決策者，因此其學術地位的重要性不言可喻。
蔡今中自2009年7月起擔任《Computers & Education》共同主編（Co-Editor），自2022年1月起獲聘為總主編（Editor-in-Chief）。根據2022 Journal Citation Reports，該期刊目前為教育類SSCI期刊的影響係數排名第一名（Impact Factor: 12.0），已被學術界視為網路學習相關領域，甚至是教育領域裡影響力最高且最重要的學術期刊。
蔡今中說，全球約有200多本教育類SSCI期刊，不論從影響指數（Impact Factor）或引用分數（CiteScore）兩大國際指標評比，《Computers & Education》都獲得最高分，可見該期刊在國際間的顯著地位。
蔡今中回憶起2009年出版社找他當主編，「他們來找我時，我覺得我沒有say no的選擇。」他認為，期刊選擇他擔任主編的原因，除了看中他的論文產出多與被引用次數高，也由於2005年即任職該期刊編輯委員，也是當時亞洲學者中少數且積極刊登文章的作者，此外，他之前投稿的十篇稿件都通過嚴格審核並接受刊登，而受邀審查文章時都準時繳交，再再展現作者發表論文專業的能力，以及審查者負責任的態度。
蔡今中說，2009年剛接下主編職位時，期刊影響指數大約是2，排名在教育類期刊世界第10名左右，當年表現已經不俗，只是沒想到，經過多年努力，目前影響指數已躍升至12，成為全球教育類期刊的龍頭。當時他只希望台灣數位學習的研究能與世界連接，完全沒想到能達到這樣的成就。
蔡今中表示，從2007年起，來自台灣的學者是此本期刊裡刊登最多文章的作者，在數位學習與電腦相關科技輔助教育領域非常亮眼。作為總主編，蔡今中可以先把關決定收錄的文章，甚至引導學術潮流走向，這不僅是肯定自己在學術界的權威性，也代表著對台灣在此領域研究的認可。
他說，「除了感謝台師大跟之前待過的學校提供的所有資源外，也感謝台灣學術社群共同的努力，讓我可以有機會擔任職位。」而從論文投稿的領域來看，面對近年疫情影響全球，對數位學習也產生很大的影響，過去開發教學相關平台或系統時，都希望能結合實體課程，達到科技普及化，除了傳統少數的空中大學課程，當時的研究很少思考學生無法來上學的可能性，因此，如何善用已開發的數位教材、平台系統，融入全線上教學，是一大重要課題，教師也要學習如何調整過去的教學測驗，以符合現代新樣態的學習模式。