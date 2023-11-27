金馬60／吳慷仁曝「人生新規劃」找對的人！關鍵15秒封帝片段瘋傳
新科金馬影帝吳慷仁，今（27）日出席電影《富都青年》記者會，監製李心潔、導演王禮霖以及演員陳澤耀、鄧金煌也一同出席。8年沒有經紀人的吳慷仁，也首度公開要找工作夥伴，歡迎各大經紀人與他聯繫！另外吳慷仁入圍影帝的15秒片段在網路瘋傳，導演也透露當時拍攝25天手語戲，吳慷仁零NG精準完成，表現驚人。
記者黃雅琪／台北報導
吳慷仁回憶起在台上受獎時的表現，懊惱自己有點亂講話：「沒有太清楚的表達，這樣以後金馬回顧回放片段我不是亂七八糟嗎？」透露當時肚子太餓、血糖低，很多想感謝的人都沒有謝到。身兼自己經紀人8年，吳慷仁其實一直有想要找經紀人的想法，但因為都在拍戲忙碌就沒有空找人：「我一直都有在想（找經紀人）！」今年41歲的吳慷仁透露，在40歲有設下停損點：「之前已經累積足夠的東西，想要調整一下腳步。」
已故陳慧翎導演因拍攝《下一站，幸福》與吳慷仁相識，拿下影帝時吳慷仁在台上感人喊話：「導演！我今天有比Vanness（吳建豪）帥了吧！」今日受訪時，吳慷仁被問到在得獎後吳建豪是否有傳簡訊祝福？他害羞的笑說：「有啦！他有說我很帥啦！」
《富都青年》監製李心潔提到，當初要與吳慷仁談劇本時其實很緊張：「我一開始不認識慷仁，那時候剛好金馬獎，有機會找他吃飯。」一旁的吳慷仁笑說：「我才緊張吧！李心潔找我吃飯耶！」而李心潔表示：「我開車去飯店去載他，我的心臟都快跳出來了，我害怕的是我不知道他會不會打開他的心去接受我。但後來發現，他是個很真實的人，他很認真去面對他的角色和表演工作。」《富都青年》12月1日上映。
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