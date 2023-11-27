51歲江俊翰中年發福怪在壓力太大 鮪魚肚溢出扣子都爆了
51歲江俊翰中年發福鮪魚肚都溢出，但是說法是因為拍民視8點檔《愛的榮耀》壓力太大，靠吃舒壓胖4了公斤，據傳還有工作人員看到他扣子都扣不上，但後來他開始控制飲食，許願可以慢慢告別鮪魚肚。江俊翰被嫌胖，粉絲貼心地替他緩頰，在網上留言「這才是事業得意的中年人象徵」，不過他第一反應是，很驚訝演反派還有擁護者，真心感謝。
記者蔡依庭／綜合報導
江俊翰在劇中飾演詐騙首腦「江有禮」，在劇中無惡不作的他，把詐騙案責任全推給蘇炳憲跟何豪傑，讓觀眾恨得牙癢癢。日前拍攝江俊翰跟何豪傑對峙，2人大打出手，何豪傑更是抓起武器要往江俊翰身上砸，情緒投入到臉紅脖子粗，讓江俊翰說感覺到他殺紅了眼，自己好像要沒命一樣。
拍攝現場，何豪傑因太生氣，把場景的門把扯下來，有觀眾誤會他是「氣到走心」，不過事實上是因為現場導演沒有喊卡，所以何豪傑還繼續忍著想笑的心情，才把門把握在手上繼續演下去，讓全場捧腹大笑。
江俊翰表示跟何豪傑合作很久，這一次看他為了演出賭客，學習很多雜耍。何豪傑在逃亡過程中追逐跳躍，相當狼狽。他更特別練就一手轉金幣、立骰、花式切牌、開扇等技巧，能夠額外學到才藝感到非常開心，不感到辛苦。
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