郭董退選也難救！工業富聯遭罰後股價下跌 市值跌破人民幣3千億
鴻海集團創辦人郭台銘宣布獨立參選後，鴻海旗下的富士康集團與子公司富聯科技（武漢）傳出遭查，外媒則稱在中國對富士康旗下的多地企業展開稅務稽查後，「郭台銘基本上從公眾視野中消失了」；儘管郭台銘近日宣佈退選，在中國投資人信心不足之下，工業富聯股價仍開低走低，市值跌破3000億人民幣。
國際中心楊智傑／綜合報導
鴻海創辦人郭台銘宣佈退選，雖已完成逾90萬份連署，但仍以「人退，志不退」為由決定不繼續參選到底。此前，富士康集團全資子公司富聯科技因「編造虛假計稅依據」違反相關稅收法令遭罰款，今（27）股價在開盤時下跌0.3元人民幣，股價一路下探以14.89元人民幣作收，跌3.31%，相當於市值跌破人民幣3000億。
郭台銘已於2019年辭去富士康董事長一職，並於今年9月初辭去董事會成員職務，但他仍是富士康第一大股東。外界多批中國當局從中干涉，國台辦則回應稱，這是正常的執法行為，又指「台企應當承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用」。
11月2日，鴻海創辦人郭台銘完成總統連署遞件的當天，中國網路傳出「富士康被徹查，需補稅1800億，約2萬個足球場的土地將被收回國有」等傳言，引起關注。富士康當晚發表聲明，指傳言均為謠言。「個別自媒體無端造謠生事，肆意捏造事實，在多平台管道發布失實內容，嚴重侵害了集團聲譽，造成了極大負面影響，性質極其惡劣」。