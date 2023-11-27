蔡耀頡感情風波卻點名他！江肇國：再怎麼告急也不該用眼淚換聲量
藍白兩黨立委今（27）日在國民黨中央黨部開記者會，控訴民進黨台中市議員蔡耀頡棄養前女友和幼女，並喊話立委候選人江肇國、副總統賴清德出來面對。蔡耀頡中午在臉書說明後，江肇國也打破沈默，證實多位藍綠民代都收到邱女陳情，但清官難斷家務事，雙方說法歧異甚大，對手羅廷瑋卻故意拖到選前進行政治操作，他批評對手，「選情再怎麼告急，也不能用陳情人的眼淚換聲量！」
記者顏幸如／台中報導
蔡耀頡的選區是太平區，江肇國則是中西區，兩人都是民進黨籍台中市議員。關於蔡耀頡與前女友邱小姐的感情風波，江肇國表示，近幾個月台中多位藍綠民代收到女方訊息，但是都未介入，難道要解讀為，藍營民代也做出羅廷瑋等人口中的「包庇行為」？
江肇國證實確有接到陳情，也曾多次詢問蔡耀頡，但雙方說法歧異甚大，基於清官難斷家務事，獲陳情者普遍認為不宜介入，即使如此，他仍頻頻叮囑蔡耀頡、轉達訊息內容，建議優先處理私人事務。
江肇國說，上星期有媒體報導雙方糾紛，蔡耀頡已回應媒體，表示會負責並持續溝通，也說明孩子的扶養事宜因雙方未達共識，已進入民事處理程序。他認為雖然其中一方是公眾人物，但涉及私領域的部份，仍應尊重當事人的決定。
競選中六選區立委的江肇國批評對手羅廷瑋，早在幾個月前就收到訊息，卻不協助，等媒體曝光此事後再加碼操作，「是否因為藍白整合不利、選情告急，才刻意做選舉政治操作？」
江肇國強調政治歸政治、私領域歸私領域，「選情再怎麼告急，也不能用陳情人的眼淚換聲量！」他批評藍白兩黨聯合召開記者會時，點名江肇國這「非當事人」的次數比當事人還多，就是最負面的政治操作。