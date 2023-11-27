50歲陳宇風迎老三16天後「4寶」報到 砸百萬推銷自製生娃祕方
50歲陳宇風今（27）日為新創立寢具品牌「TonTon躺躺」舉辦記者會，首間門市創立在林口，他為了產品的品質，從設計到研發、挑選材質等親力親為，砸了至少百萬元，光棍節才剛迎接3女兒出生，就笑喊「4寶來了」，可見對創業的認真態度，還以自己家族很會生的成績，推薦想生小孩的人可以買他的床墊。
記者蔡依庭／新北報導
陳宇風過去曾和弟弟陳熙鋒合搞房地產、在小琉球開民宿，但都是悲劇收場，他們認為失敗的關鍵是因為「無法親力親為」。所以這回再創副業，陳宇風用盡全力，花了2年的時間籌備，總是告訴自己，「人有夢想而偉大，想跨行能否親力親為，不是為了做而做」，這點也讓一直在當8點檔公務員的陳熙鋒很佩服。
陳宇風和小6年葉家妤結婚12年，老大、老二都大了，誰也沒料到，終於解脫後又再度要照顧小貝比，坦言「沒在計畫中」。但有了之前2胎的經驗，陳宇風說老婆的前置作業很完善，營養也都給了小孩，所以沒有胖太多，現在整體來說恢復得挺好的，現在的生活，陳宇風望向老天，笑喊：「生活從來都沒這麼充實過，要顧小孩又要忙躺躺！」
葉家妤和白家綺姐妹花都很會生，尤其生女基因強大，這也成了陳宇風最強廣告，一直鼓吹想生小孩的人一定要來買自家產品，陳熙鋒還愛開玩笑說，床墊要選硬一點的「比較省力」。不過吳東諺已經結紮，所以白家綺照理來說已無望再懷孕，愛怎麼躺就怎麼躺。
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