中國「呼吸道5毒」疾病驟升！北京下令不要渲染疫情

中國去年月新冠清零措施解封後，今年迎來首個完整冬季卻出現呼吸道感染案例激增的情況，流行病原體一口氣包含新冠病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和流感病毒等5類，情況引發國際關注，就連世界衛生組織也要求中國回報疾病數據。消息人士透露，中國近期才剛開放對多國免簽，加上習近平本月才剛去了舊金山開中美峰會，因此當局下令要求不允許外媒採訪呼吸道感染，就怕再度受到病毒感染影響，讓外國人不願再訪問中國。
國際中心楊智傑／綜合報導
德國周刊《焦點》對德國病毒學家克庫勒（Alexander Kekulé）進行訪問，克庫勒指出，中國新一波呼吸道疾病的爆發可能與此前的清零新冠政策有關，尤其是北方地區經歷一場超級寒流之際，許多當地兒童的免疫系統在長達3年的清零封鎖過後變得十分脆弱，因此容易感染多種不同病毒。
他也提到，學界仍擔心中國這波疫情可能引發新的流行病風險，並稱這也是世界衛生組織（WHO）不斷要求北京提供更詳細資料的原因之一，然而在新冠疫情全球爆發、地緣政治衝突等影響下，中國與國際科學家的合作幾乎降至冰點，若真的疫情失控，「我們可能很晚才會得知」。
不過根據接近中共中央辦公廳和軍方的北京消息人士楊青（化名）對《大紀元》記者透露，來自中國高層可能甚至是來自習近平的旨意是，由於中美峰會的進行以及開放多國免簽，如今傳出國內呼吸道各種病原體，就要稱呼普通流感並拒絕讓外媒採訪，「如果說是大規模新冠變種爆發，國外的人就不會來了」，同時他也透露北京高層的旨意是希望疫情不要被大規模渲染，同時要求說辭上要注重防疫常識針對的對象都是兒童，不要說成人，「這是典型的一個問題，就是說辭要注重」。