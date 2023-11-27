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國民黨策畫藍白合為拖住柯文哲　陳智菡轟「沒善意」到君悅踢館

▲柯競辦發言人陳智菡批評國民黨策畫藍白合只為了拖住柯文哲。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.10）
▲柯競辦發言人陳智菡批評國民黨策畫藍白合只為了拖住柯文哲。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.10）

記者邱新博／台北報導

藍白合在11月23日君悅飯店會談後宣告破局，柯辦發言人陳智菡今（27）日在臉書表示，藍白合是國民黨精心策畫的一場戲，目的是拖住柯文哲，不是真整合；在整合期間，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨主席柯文哲聲量都同步拉抬，但國民黨同時在民眾黨內製造分裂，她甚至直批，當日柯郭侯馬朱齊聚君悅酒店，但國民黨明顯是來踢館，明顯沒有半點善意。

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陳智菡表示，當柯文哲接受了藍白合為可能選項的那一刻， 侯友宜與柯文哲開始被包裹討論，侯友宜的網路聲量、政論節目討論也跟著柯文哲的民調同步被拉抬。

陳智菡說明，為了2024政黨輪替，柯文哲釋出整合的誠意、這段時間柯團隊也盡量配合，但討論期間，國民黨不斷放話離間，把柯文哲團隊貼標籤主戰vs.主和派，各種假訊息、騷擾戰齊發。

陳智菡強調，競選總幹事黃珊珊身為幕僚長一定要做分析管控，難道明知柯的承諾被曲解（讓3%變讓6%）要照單全收才叫「主和派」？試問堅持侯友宜只能為正的國民黨高層，不斷叫囂設底線的發言人群，是主戰還主和？

陳智菡直指，那天在君悅，國民黨明顯是來踢館的。而之所以會有那場會面，最早是侯友宜主動邀請郭台銘做桶箍促進在野整合，還說他不會帶其他人，讓三個人好好談。柯文哲同意之後，侯卻又未置可否，郭台銘因此很不高興，還在臉書上公布了他與侯對話始末，所以柯文哲才會傳訊息給侯邀見面，為整合做最後努力。

陳智菡批評，侯友宜只念出部分簡訊，去頭去尾；若是有誠信誠意，當天在君悅，柯、侯、郭終於有機會坐下來談時，面對一百多位媒體記者時、先對一下流程應是基本而必要的，但侯友宜加上朱立倫也不願意，一屁股坐在台上算計等一下如何開撕柯文哲，當他們合意著公然念出簡訊，對柯文哲已經沒有半點善意，也失去許多人民對他們最後的尊重。

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