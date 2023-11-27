國民黨策畫藍白合為拖住柯文哲　陳智菡轟「沒善意」到君悅踢館

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陳智菡說明，為了2024政黨輪替，柯文哲釋出整合的誠意、這段時間柯團隊也盡量配合，但討論期間，國民黨不斷放話離間，把柯文哲團隊貼標籤主戰vs.主和派，各種假訊息、騷擾戰齊發。
陳智菡強調，競選總幹事黃珊珊身為幕僚長一定要做分析管控，難道明知柯的承諾被曲解（讓3%變讓6%）要照單全收才叫「主和派」？試問堅持侯友宜只能為正的國民黨高層，不斷叫囂設底線的發言人群，是主戰還主和？
陳智菡直指，那天在君悅，國民黨明顯是來踢館的。而之所以會有那場會面，最早是侯友宜主動邀請郭台銘做桶箍促進在野整合，還說他不會帶其他人，讓三個人好好談。柯文哲同意之後，侯卻又未置可否，郭台銘因此很不高興，還在臉書上公布了他與侯對話始末，所以柯文哲才會傳訊息給侯邀見面，為整合做最後努力。
陳智菡批評，侯友宜只念出部分簡訊，去頭去尾；若是有誠信誠意，當天在君悅，柯、侯、郭終於有機會坐下來談時，面對一百多位媒體記者時、先對一下流程應是基本而必要的，但侯友宜加上朱立倫也不願意，一屁股坐在台上算計等一下如何開撕柯文哲，當他們合意著公然念出簡訊，對柯文哲已經沒有半點善意，也失去許多人民對他們最後的尊重。
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