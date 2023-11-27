41歲羅巧倫卵巢早衰愁嘆：沒卵了 親姐閃嫁龍語申被防到最後一刻
41歲羅巧倫今（27）日出席陳宇風新創立寢具品牌「TonTon躺躺」，最近家有喜事，姐姐何依霈和龍語申因演出8點檔《一家團圓》假戲真做登記結婚，但何依霈也都不跟她講，只有在登記前一個月逼她某天一定要排開所有事，一起南下高雄，但最好笑的事，到了當天，他們雙方家人吃完飯，羅巧倫也沒跟著去登記。反觀單身的她，因為卵巢提早衰竭，熬過3年艱辛凍卵過程，結果都不盡理想，直到最後一次「1顆也沒取到」，她漸漸地放寬心，只是夜深時還是會想到：「我的人生怎麼會這麼早就沒有卵了？」
記者蔡依庭／新北報導
羅巧倫和姐夫超不熟，從認識到現在只講過3句話，最長的一句還是他們要去登記的時候，2人擦身而過，龍語申對她「妳今天很漂亮喔」。她說老早就姐姐下封口令，然後她本來就很怕她姐，所以一直以來都隻字未提，後來他們的緋聞就被淡忘。
被問想不想當阿姨，羅巧倫嚇死：「我姐說不要給壓力，順其自然。」後來她又舉了個例子，分享：「我姐就是很認真的人，我只是發過一個文，說我姊夫可以拉高我們家的基因，結果姐姐就很激動要我刪掉，因為人家會以為她懷孕了。」她真是一個乖寶寶妹妹。
龍語申曾和前女友有過感情金錢糾紛，羅巧倫是相信姐夫「我覺得，應該不是這樣吧，他是滿務實的老實人」。她說龍語申是孝順的人，都會關心媽媽的身體健康，認為姐姐從不婚主義到願意點頭嫁了，是因為他們很有話聊，也欣賞姐夫工作態度，「我姐姐不太輕易談戀愛，心思都放在工作，但是以夫為天的個性。」透露何依霈很期待在婆家度過的第一個農曆年。
眼看姐姐已獲幸福，羅巧倫還是孤家寡人，但她認為好好把握當下享受人生，媽媽還會安慰她「妳應該會生出毋成囝」，因為羅巧倫對寵物就超疼愛，更何況是自己的小孩。既然最大的生孩子願望有點難達成，那就換個方式思考，「我自己回想，怎麼會讓我自己人生過這麼辛苦，我已經41歲，不如花多點時間出去玩」，但是她還是積極希望有對象可以互相認識，擇偶條件就是「比我高，不用我養」。
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