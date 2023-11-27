日本旅遊夯！佐渡市來台推美酒佳餚 蔦屋書店「玩味佐渡」物產展
來自日本新潟縣最大島－佐渡島的美酒及物產空運來台，即日起同步在台北及高雄蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE南港店、高雄大立店舉辦「玩味佐渡～一邊享用美酒佳餚、一邊體驗佐渡的傳統文化～」物產展，要讓台灣民眾在歲末之際、體驗來自雪國的佳餚美食與豐富物產。
家庭消費中心/綜合報導
物產展開幕式於日前（11/24）在蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE南港店舉行；佐渡島佐渡市長渡邊龍五及在地農產協會代表親自來台向台灣民眾推薦，台日交流協會副代表服部崇也出席共襄盛舉。渡邊龍五致詞時表示，佐渡島擁有豐富的農漁業產品，尤其是稻米和清酒相當受到日本民眾的喜愛，佐渡的旅遊觀光資源也相當多元、有世界遺產金銀山、盆舟、鬼太鼓等，島上風景也十分秀麗。這次非常高興可以從日本帶來多款當地知名的清酒，以及在日本國內也相當受到歡迎的商品和台灣民眾見面，希望台灣民眾能夠喜愛、進一步前來新潟及佐渡島旅遊。
佐渡是日本海側最大的離島、面積約855平方公里，並擁有約280公里的海岸線，約莫是東京23區、淡路島、關島或普吉島的1.5倍大面積。從新潟港到佐渡兩津港搭乘噴射水翼船需1個小時，而搭乘渡輪約2個小時半。
佐渡以種植稻米的農業為主要產業，柿子等果樹種植亦相當興盛。由於海洋寒暖流在此交會，佐渡漁業相當豐盛，以烏賊和黃尾鰤魚而聞名。佐渡也生產許多日本酒，深受地酒（當地特產酒）粉絲的喜愛。旅遊資源包括特別天然紀念物的朱鷺鳥、世界遺產金銀山、盆舟、佐渡民謠Okesa、鬼太鼓以及能劇等。
物產展同步在台北及高雄開展、展期從即日起至12月底止。搭配此展覽，佐渡環遊旅行節目「你的新潟之旅 TV大分享」電視節目同步播出，由活躍於台灣的藝人小百合為主持人，在節目中介紹佐渡的美酒佳餚、人文風情與自然美景，加上「玩味佐渡」物產展的舉辦，讓台灣民眾提近距離接觸佐渡深藏的魅力！
佐渡觀光物產展
期 間：2023年11月24日～12月31日
地 點：TSUTAYA BOOKSTORE南港店、高雄大立店