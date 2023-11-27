▲2023 Isuzu 運轉職人挑戰賽台中熱情開戰

由台北合眾汽車主辦的「ISUZU運轉職人挑戰賽」是國內唯一專為貨卡駕駛所舉辦的競賽活動。除了精彩的車技比拼，更結合美食、音樂、親子互動、公益及道安教育等多元內容，成為運轉職人們年度盛會的最高榮譽殿堂，今年已邁入第五屆，於2023年11月26日在台中高鐵站前廣場熱情開戰。
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本屆活動由主辦單位台北合眾汽車與台中市政府交通局攜手合作，為所有渴望贏得最高榮譽的運轉職人提供高達36萬元的總獎金，同時為現場參與民眾提供多項豐厚的抽獎好禮。主持人陣容由熱血運動主播徐展元和廖盈婷搭檔擔任主持，比賽車輛統一使用ISUZU六期NLR 5噸手排貨車，競賽項目涵蓋打包速遞、直角轉彎、即時反應、S型倒車入巷及狹橋等多元挑戰，既考驗職人的高超駕車技術與雙人組團隊合作默契，也透過精心設計的內容傳遞最高行車安全法則，展現專業職人精神。
除了令人熱血沸騰的賽事外，台北合眾汽車更為活動現場注入亂打秀、動物馬戲秀、魔術表演、旋轉木馬、電流急急棒及棒球九宮格等精彩演出及親子互動遊戲，同時安排各式美味可口的餐車進駐市集，並再度邀請超高人氣的交通安全大使 – POLI與大家見面同樂，讓親臨現場的大小朋友們都玩得不亦樂乎！
作為日本商用車領導品牌，ISUZU台北合眾汽車不僅提供日本原廠新世代車款與全面的售後服務，更肩負起「交通安全宣導」的責任。活動現場規劃寓教於樂的兒童道安體驗與大車內輪差道安宣導區，報名費用更全額捐贈予靖娟兒童安全文教基金會，為兒童交通安全宣導盡一份心力。此外，台北合眾汽車將「傳遞職人精神」視為使命，透過運轉職人挑戰賽持續提升大車司機的專業形象，為貨卡界注入更多正向力量！