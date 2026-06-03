最新5月汽車銷售排行榜來了！這個月相較4月銷量成長，一共賣破3萬3千輛，也比去年同期還要增加，然而說到台灣人現在買車首選到底是哪台車？從排行榜來看，Toyota的車型「Corolla Cross」依舊還是大眾的最愛，除了偶爾爆發的Tesla特斯拉可以抗衡之外，這台國產車已經制霸台灣車市5年之久，不少車主也都笑稱：「台灣人買這麼多Corolla Cross，真的不管到哪都是這台車的身影。」
台灣汽車市場5月賣破3萬3000輛！Tesla特斯拉又衝上季軍
根據《U-Car》報導，5月份台灣汽車市場銷售數據出爐，全月累積掛牌數為3萬3076輛，比4月還要成長5.3%，也比去年同期增幅3.7%，整體銷售呈現成長的趨勢。不過2026年1月至5月銷售累積為16萬917輛，雖然突破16萬輛大關，但跟去年同期仍有2.3%落後幅度，後續能否進一步縮小差距甚至超越，還是值得觀察。
在品牌部分，和泰汽車代理的Toyota當然還是毫無意外的冠軍，單月賣出9909輛；Lexus也憑藉穩定輸出，單月賣出2500輛穩坐亞軍；Tesla特斯拉則是靠著Model Y到港交車帶領下，單月賣出1781輛領牌數字，在5月品牌銷售總市場拿下季軍；第四名及第五名則分別為「中華汽車CMC（1773輛）」、「台灣賓士（1732輛）」。
台灣人最愛開哪台車？Corolla Cross「五年連霸王朝持續建構中」
那麼5月銷售排行榜當中，最受台灣人首選購入的車型是哪台呢？答案就是Toyota的「Corolla Cross」，今年1月至5月各種蟬聯單月銷售冠軍，Corolla Cross的地位不論是Toyota最夯進口車RAV4、受歡迎的國產車Altis、Yaris都打不贏，除了因為車輛到港問題，有爆發力的特斯拉可以與之抗衡外，在去年12月以微幅領先擠下Corolla Cross冠軍寶座，否則這輛神級國民神車根本沒有任何對手。
Corolla Cross是在2020年10月12日在台灣上市，在上市當年僅以一季的銷售量站上年度車款第9名的位置，當年的冠軍就是Toyota最熱門的進口車RAV4，今年Corolla Cross邁入車款發行第六年，過去五年全制霸年度銷量冠軍的王朝今年沒意外還在持續建構，許多車主都表示：「短期10年還是沒對手，便宜水準又好，小資族買車首選」、「3年CC車主路過，實在好開又便宜，上班族都能入手的國民神車，開過回不去。」
Corolla Cross將迎來全新改版？最新傳聞一次看
然而Toyota這台Corolla Cross自推出以來不只在台灣熱銷，全球市場也非常火熱，隨著該車系準備進入大改款週期，根據外媒指出，Corolla Cross有機會在2027年推出新一代車型，屆時新車將會獲得更大車身尺碼，擁有更寬敞的膝部空間與後車廂容量，動力則將有Hybrid與PHEV可以選擇。
根據外媒爆料，新一代的Corolla Cross車長與車高將增加10mm，同時車內的後排膝部空間會更加寬敞、後車廂容量提升；內裝搭載12.3 吋觸控式主機搭配12.3 吋全彩數位式儀錶板；動力與架構部分，大改款Corolla Cross 很可能會與第13代大改款Corolla共用，並提供油電、甚至是PHEV插電式油電的選擇，引擎動力很可能搭配Toyota集團正在研發的最新世代1.5升與2.0升4缸汽油引擎，詳細的車款造型、效能到底如何，也要到時候才能見真章，就讓我們一起來期待囉！
資料來源：《U-Car》、Toyota官網
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根據《U-Car》報導，5月份台灣汽車市場銷售數據出爐，全月累積掛牌數為3萬3076輛，比4月還要成長5.3%，也比去年同期增幅3.7%，整體銷售呈現成長的趨勢。不過2026年1月至5月銷售累積為16萬917輛，雖然突破16萬輛大關，但跟去年同期仍有2.3%落後幅度，後續能否進一步縮小差距甚至超越，還是值得觀察。
在品牌部分，和泰汽車代理的Toyota當然還是毫無意外的冠軍，單月賣出9909輛；Lexus也憑藉穩定輸出，單月賣出2500輛穩坐亞軍；Tesla特斯拉則是靠著Model Y到港交車帶領下，單月賣出1781輛領牌數字，在5月品牌銷售總市場拿下季軍；第四名及第五名則分別為「中華汽車CMC（1773輛）」、「台灣賓士（1732輛）」。
那麼5月銷售排行榜當中，最受台灣人首選購入的車型是哪台呢？答案就是Toyota的「Corolla Cross」，今年1月至5月各種蟬聯單月銷售冠軍，Corolla Cross的地位不論是Toyota最夯進口車RAV4、受歡迎的國產車Altis、Yaris都打不贏，除了因為車輛到港問題，有爆發力的特斯拉可以與之抗衡外，在去年12月以微幅領先擠下Corolla Cross冠軍寶座，否則這輛神級國民神車根本沒有任何對手。
Corolla Cross將迎來全新改版？最新傳聞一次看
然而Toyota這台Corolla Cross自推出以來不只在台灣熱銷，全球市場也非常火熱，隨著該車系準備進入大改款週期，根據外媒指出，Corolla Cross有機會在2027年推出新一代車型，屆時新車將會獲得更大車身尺碼，擁有更寬敞的膝部空間與後車廂容量，動力則將有Hybrid與PHEV可以選擇。