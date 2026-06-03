我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣汽車市場5月賣破3萬3000輛！Tesla特斯拉又衝上季軍

5月份台灣汽車市場銷售數據出爐，全月累積掛牌數為3萬3076輛，比4月還要成長5.3%，也比去年同期增幅3.7%

▲特斯拉Model Y五月到港交車，帶動特斯拉品牌單月銷售，拿下季軍的位置。（圖/特斯拉官網）

台灣人最愛開哪台車？Corolla Cross「五年連霸王朝持續建構中」

答案就是Toyota的「Corolla Cross」，今年1月至5月各種蟬聯單月銷售冠軍

否則這輛神級國民神車根本沒有任何對手。

▲Toyota的「Corolla Cross」持續在5月成為銷售冠軍，過去年度五連霸的戰績，今年沒意外又是六連霸，當前是台灣車市毫無對手的神車。（圖/Toyota官網）

今年Corolla Cross邁入車款發行第六年，過去五年全制霸年度銷量冠軍的王朝今年沒意外還在持續建構

Corolla Cross將迎來全新改版？最新傳聞一次看

Corolla Cross有機會在2027年推出新一代車型