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倒數2天！7-11氣泡咖啡「買2送2」可寄杯　星巴克、手搖飲買1送1

▲黑五咖啡優惠最後倒數兩天！7-11線上APP寄杯11月29日前有雞尾酒風味氣泡咖啡買2送2、經典冰可可4杯260元。（圖／7-11提供）
▲黑五咖啡優惠最後倒數兩天！7-11線上APP寄杯11月29日前有雞尾酒風味氣泡咖啡買2送2、經典冰可可4杯260元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

黑五咖啡優惠最後倒數兩天！7-11線上APP寄杯11月29日前有雞尾酒風味氣泡咖啡買2送2、經典冰可可4杯260元；星巴克指定外送APP優惠，即日起至12月22日前，每週三至五使用foodomo點餐，熱賣的那堤、美式都有買1送1優惠。除了咖啡優惠外，「得正」手搖飲即起至12月5日前，門市、外送平台，檸檬美式春烏龍買1送1。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜即起至11月29日
◾雞尾酒風味氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，5折（原價99元、特價45元）

◾To b. by agnès b.經典冰可可4杯260元，6.6折（原價99元、特價65元）

◾指定熱飲任選買5送2，7.3折（原價55元、特價40元）。活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵）

◾特大杯拿鐵／特大杯美式任選買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）

◾香鑽水果茶買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）

◾燕麥系列指定冰飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）。活動品項：燕麥奶茶／大杯燕麥拿鐵／黑糖珍珠燕麥奶

▲APP行動隨時取也有氣泡咖啡買2送2，同系列任選買2送2咖啡優惠。（圖／7-11提供）
▲APP行動隨時取也有氣泡咖啡買2送2，同系列任選買2送2咖啡優惠。（圖／7-11提供）
🟡星巴克

📍門市｜11月28日

門市買兩杯大杯以上，相同容量／風味／冰熱的飲料，享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購4杯（二杯支付原價、二杯支付半價），限當場一次領取。

📍foodomo外送APP｜12月22日前，每週三至五

◾特大杯「那堤」買1送1，5折（原價150元、特價75元）

◾特大杯「美式」買1送1，5折（原價125元、特價63元）

◾特大杯「焦糖瑪奇朵」買1送1，5折（原價170元、特價85元）

🟡「得正」手搖飲

📍門市、Uber Eats、你訂Nidin｜即起至12月5日前

◾檸檬美式春烏龍買1送1（每日限量）

▲（圖／得正粉專）
▲得正檸檬美式春烏龍買1送1，實體門市、外送APP同步優惠。（圖／得正粉專）

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