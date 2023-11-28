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好市多黑五後再下殺！320款特價清單　衛生紙、紙尿褲最高折100元

▲好市多延續黑五熱潮，接續推出「Cyber Monday超級網購星期一」購物週活動，即起至12月3日止，高達320款商品線上優惠。（圖／好市多提供）
▲好市多延續黑五熱潮，接續推出「Cyber Monday超級網購星期一」購物週活動，即起至12月3日止，高達320款商品線上優惠。（圖／好市多提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多延續黑五熱潮，接續推出「Cyber Monday超級網購星期一」購物週活動，即起至12月3日止，高達320款商品線上優惠，包括黑五賣場沒有特價的「柯克蘭三層抽取式衛生紙」現折60元、曾拌麵現折180元，還有紙尿褲現折100元；蘇菲超熟睡安心褲現折130元，黑五沒買夠，可別錯過Cyber Monday網購週。

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黑色購物節後的「Cyber Monday」也是搶便宜的大好時機，意指黑色星期五過後的星期一，民眾結束感恩節假期後，還能夠網購搶優惠，因此各大網購平台也會推出超殺限時優惠。像是好市多接續黑色購物節買氣，即起至12月3日前，網購平台推出320款商品優惠一次看，包括許多賣場黑五沒有優惠的商品也下殺，推薦必買清單：

◾Kirkland Signature 科克蘭 三層抽取衛生紙 120抽 X 72入，原價1145元、特價1085元，折價60元

◾妙而舒 瞬吸舒爽紙尿褲 汪汪隊限定款 XL號 180片，原價1255元、特價1155元，折價100元

◾蘇菲 超熟睡安心褲 L尺寸 24片，原價629元、特價499元，折價130元

◾蘇菲 超熟睡安心褲 M尺寸 24片，原價629元、特價499元，折價130元

◾Freedom Design 女純羊皮騎士外套，原價3649元、特價1899元，折價1750元

◾肌研 極潤抗皺緊實高機能乳液 140毫升 X 2入，原價719元、特價609元，折價110元

◾Calvin Klein 男彈性內褲 3入組，原價849元、特價699元，折價150元

◾雀巢多趣酷思 義式濃縮咖啡膠囊組 96顆，原價1399元、特價1189元，折價210元

◾曾拌麵 116公克 X 12包 X 2盒，原價865元、特價685元，現折180元

◾夏普 583公升 玻璃鏡面變頻雙門冰箱，原價30999元、特價27999元，現折3000元

◾飛利浦 75吋 4K LED Google TV 顯示器，原價43999元、特價36599元，現折7400元

◾Eminent Parthanos 28吋 PC 鋁合金細框行李箱，原價10899元、特價9399元，現折1500元

▲好市多延續黑五熱潮，接續推出「Cyber Monday超級網購星期一」購物週活動，即起至12月3日止，高達320款商品線上優惠。（圖／好市多官網）
▲好市多延續黑五熱潮，接續推出「Cyber Monday超級網購星期一」購物週活動，即起至12月3日止，高達320款商品線上優惠。（圖／好市多官網）
此外，全聯即起至12月31日前每週六、日，福利卡友於實體門市使用PX Pay或全支付全額付款，單筆消費每滿1,000元贈800限時福利點；週末加碼8%回饋，活動期間共12天，賣場即起至12月27日前，共178款買1送1清單一次看

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