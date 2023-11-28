▲ Koenigsegg發布Jesko創瑞典Gotland Ring賽道新單圈紀錄影片

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Koenigsegg在官方YT頻道上公布了Jesko創瑞典Gotland Ring賽道新單圈紀錄影片，Gotland Ring賽道位在瑞典Gotland島上，整個園區共有六條跑道組成，而Koenigsegg所公布的影片是其在其中一條長7.3公里的賽道進行測試與行銷活動所拍攝的，而非為了創紀錄專程拍攝，所以破紀錄的Jesko並未盡全力攻克。
Koenigsegg表示下場測試的是追求極致操控的Jesko Attack版本，不是追求高速的Absolut版本，測試當天由原廠車測試車手Niklas Lilja操刀，並僅使用瑞典當地的98無鉛汽油，而不是可讓Jesko發揮全動力的E85酒精汽油，所以Jesko僅花了9成功力就破了原本由Porsche 911 GT3 RS MR所跑出之3分04秒83的舊紀錄，Jesko Attack最終成績是2分56秒97，比原紀錄快了近 8 秒，該紀錄通過了RaceLogic 認證。
Koenigsegg所公布的影片中，共同時提供了三個視角，可看車Niklas Lilja與Jesko Attack跑得相當輕鬆，且在後直道上跑出288km/h的高速。若Jesko Attack為破紀錄重新設定且盡全力跑，應該可以創造更快的單圈成績。