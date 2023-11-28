INFINITE優鉉罹癌「100萬分之1機率」 確定影響未來舞台表現
南韓男團INFINITE睽違5年回歸樂壇，32歲成員優鉉（優賢、本名南優賢）日前自爆去年4月罹患罕見癌症「胃腸道基質細胞瘤」（GIST），為胃腸道惡性肉瘤中最常見的一種，接受長達10小時的大手術，未來舞台上的表現可能會不如以往，「這是一段艱難的過程...」
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒《中央日報》報導，優鉉23日舉辦Solo正規專輯《Whiteree》發片記者會，受訪時突然表示，去年1、2月結束粉絲見面會和表演後，4月底進行胃部手術，「我得到一種罕見的胃腸癌，他們（醫生）說百萬分之一的人可能會患上這種病，也可能不會」，他被告知以後唱歌難度會增加3到4倍，透露症狀是跳舞和唱歌時，呼吸很困難。
儘管全身麻醉10小時，腹部被切開20釐米，留下疤痕，2個月不能進食，三星期才喝水，優鉉堅強地說：「康復的過程中我想了很多，這是一段艱難的時期，但我想我已經成熟很多了！」他動手術前來台灣舉行個人演唱會，當時完全看不出已經罹癌，加上去年8月INFINITE大型演唱會，籌備新專輯等一連串的工作行程，令粉絲相當心疼。
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