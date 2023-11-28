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臺灣唯一　中信銀行榮獲Gartner「亞太區金融服務創新獎」首獎

▲中國信託將持續落實普惠金融精神，以領先的數位競爭力及創新金融科技能量接軌國際。（圖／品牌提供）
▲中國信託將持續落實普惠金融精神，以領先的數位競爭力及創新金融科技能量接軌國際。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

中信銀行推展金融服務創新成果斐然，勇奪全球著名科技市場研究暨顧問諮詢機構Gartner「2023亞太區金融服務創新獎」（Eye on Innovation Awards for Financial Services 2023）首獎，以「跨平臺手機刷卡機」APP獲得國際評審認可，為本屆唯一獲獎的臺灣金融業者。

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Gartner成立於1979年，針對資訊科技的研究、發展、評估、應用、市場等領域提供客觀與公正的論證報告，為資訊科技專業的智庫機構；此獎項分為亞太、北美、歐洲三大區域，邀請各領域專業人士及美國各大銀行資訊長共同評審，用以促進智慧服務及應用蓬勃發展，表彰數位科技或服務表現傑出的金融機構，是金融業者競相角逐的指標性大獎。今年共有來自全球400件專案提報，每一區域遴選出前三名，本屆有兩家臺灣金融業者挺進亞太區複賽，最終由中國信託銀行獲得亞太區首獎。

主辦單位表示，中信銀行「跨平臺手機刷卡機」APP提升支付市場的規模與開放性，大幅降低小型商戶的數位化進入門檻，創造更多經濟機會，故獲頒「亞太區金融服務創新獎」。2023年推出的「跨平臺手機刷卡機」APP，為臺灣首例同步支援iOS、Android雙平臺之手機刷卡機，商戶可直接使用手機作為刷卡機收款，接受信用卡與NFC（Near-field Communication）感應支付，解決小型商戶收單門檻限制或大規模加盟業者無線交易需求的困擾，滿足移動型商戶的收款機動性營業需求，亦可撙節硬體維運等成本，大幅提升營運效率。此外，「跨平臺手機刷卡機」APP亦通過國際組織L3、EMV、PCI CPoc認證，交易全程採安全加密機制，具多層資訊防護，收款方無法存取信用卡資訊，確保消費者交易安全，目前臺灣已有逾萬家商戶使用此金流服務。

中國信託統計至今已榮獲逾280項國內外大獎，數位暨科技金融方面囊括105項獎項，包括國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）雜誌頒發之「全球最佳個人金融數位銀行」（World’s Best Consumer Digital Bank）及「全球最佳安全控管與防偽冒管理」（World’s Best Information Security and Fraud Management）等獎項殊榮，中國信託將持續落實普惠金融精神，以領先的數位競爭力及創新金融科技能量接軌國際。

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