臺灣唯一　中信銀行榮獲Gartner「亞太區金融服務創新獎」首獎

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主辦單位表示，中信銀行「跨平臺手機刷卡機」APP提升支付市場的規模與開放性，大幅降低小型商戶的數位化進入門檻，創造更多經濟機會，故獲頒「亞太區金融服務創新獎」。2023年推出的「跨平臺手機刷卡機」APP，為臺灣首例同步支援iOS、Android雙平臺之手機刷卡機，商戶可直接使用手機作為刷卡機收款，接受信用卡與NFC（Near-field Communication）感應支付，解決小型商戶收單門檻限制或大規模加盟業者無線交易需求的困擾，滿足移動型商戶的收款機動性營業需求，亦可撙節硬體維運等成本，大幅提升營運效率。此外，「跨平臺手機刷卡機」APP亦通過國際組織L3、EMV、PCI CPoc認證，交易全程採安全加密機制，具多層資訊防護，收款方無法存取信用卡資訊，確保消費者交易安全，目前臺灣已有逾萬家商戶使用此金流服務。
中國信託統計至今已榮獲逾280項國內外大獎，數位暨科技金融方面囊括105項獎項，包括國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）雜誌頒發之「全球最佳個人金融數位銀行」（World’s Best Consumer Digital Bank）及「全球最佳安全控管與防偽冒管理」（World’s Best Information Security and Fraud Management）等獎項殊榮，中國信託將持續落實普惠金融精神，以領先的數位競爭力及創新金融科技能量接軌國際。