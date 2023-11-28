新加坡帥哥主廚成台灣女婿！留台開蛋糕店　新住民夫妻曝甜蜜往事

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疫情爆發期間，許多餐飲店承受不住壓力紛紛歇業，劉洺愷卻選在這困難的時機逆轉命運，在淡水創立了甜點店「Ah Bee Cakery」，店名取自阿公的小名，主打手作甜點、生日蛋糕、彌月及節慶禮盒，標榜「做人要真材實料」是阿公的治家格言，同時打破傳統又有創新，這也是這家甜點店成功的原因。
劉洺愷曾在新加坡各大飯店擔任甜點師傅，三十而立決定創業的他，對於哪種甜點可以代表自己的問題，他毫不猶豫地選擇巧克力布朗尼蛋糕，因為「布朗尼不僅是他人生第一次成功製作的甜點，也是當時大家的稱讚及認可，讓他感受到自己真實的存在」。
劉洺愷說，布朗尼巧克力蛋糕非常濃郁，內部很濕潤呈現膏狀質地，還帶點嚼勁，巧克力加上堅果可是絕配，口感多元，得花心思去調整，才能讓甜度剛剛好；看似普通，但布朗尼的可塑性卻很高，他的手藝就是能將新加坡及台灣的食材搭配出無限可能。
劉洺愷身為經營者，店裡的成本、行銷等課題，都是費心勞神，雖然因此時常跟太太起爭執，只要朝著共同理念前進，加上長期培養的默契，就會找到雙贏的解決方法，這就是他從製作巧克力布朗尼蛋糕體悟出愛的甜蜜方程式。
劉洺愷說，假日時他與家人會一起到市集擺攤，2位寶貝兒子也都非常懂事會幫忙招呼客人，看到孩子手中拿著他製作的甜點及蛋糕，臉上露出大大的笑容，享受甜蜜好滋味，他覺得辛苦的付出都很值得。
對於劉洺愷勇於創業及與家人用心相處，移民署台北市服務站主任蘇慧雯也給予肯定與祝福。此外，蘇慧雯並呼籲大家，隨著選舉日期接近，希望新住民朋友提升反賄意識，守護台灣得來不易的民主，若發現有買票、賣票等賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099撥通再按4，一同守護台灣乾淨的選舉。