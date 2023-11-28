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快衝一波！Ubisoft《刺客教條：梟雄》PC版免費領　限時只有9天　

▲Ubisoft《刺客教條：梟雄》宣布開放 PC 版限時免費下載，優惠只到2023年12月6日下午2時止。（圖／Ubisoft 提供）
▲Ubisoft《刺客教條：梟雄》宣布開放 PC 版限時免費下載，優惠只到2023年12月6日下午2時止。（圖／Ubisoft 提供）

記者張志浩／綜合報導

育碧（Ubisoft） 2015年推出的《刺客教條》系列作品《刺客教條：梟雄》（Assassin's Creed Syndicate）今（28）日宣布，即日起在自家 Ubisoft Store 商店上開放 PC 版限時免費下載，玩家只要前往活動頁面並登入 Ubisoft Connect 就可以領取遊戲，並永久保存於收藏庫。

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Ubisoft 的《刺客教條：梟雄》於2015年上市，遊戲以1868年的倫敦為背景，當時工業革命開啟了不可思議的發明時代，以曾經認為是不可能的技術，改變了數百萬人的生活。 這段期間所創造的無數機運，推動人們湧向倫敦來參與此新世界的開展，一個不再受帝王、政客或宗教控制，而是由金錢控制的新世界，

▲Ubisoft《刺客教條：梟雄》以1868年的倫敦為背景，玩家可在遊戲內分飾兩角，展開冒險旅程。（圖／Ubisoft 提供）
▲Ubisoft《刺客教條：梟雄》以1868年的倫敦為背景，玩家可在遊戲內分飾兩角，展開冒險旅程。（圖／Ubisoft 提供）
遊戲中玩家將扮演主角「雅各弗萊（Jacob Frye）」，用閃電般的多重殺戮和反擊來對抗敵人，從白金漢宮到大笨鐘，在維多利亞時代的倫敦開放世界戰鬥冒險，建立英國最凶猛的幫派接管倫敦黑社會組織，為受壓迫的群眾帶來新的自由力量。

Ubisoft表示，即日起到2023年12月6日下午2時止，玩家只要使用 Ubisoft 帳號登入即可入手收藏，活動結束後也依然可以透過 Ubisoft Connect 遊玩使用。還沒體驗過遊戲的玩家們，可趁這次的機會來免費入手盡情暢玩。


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AI倪珍報新聞