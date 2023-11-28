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迎接雙12！超商咖啡「買12送12」可寄杯　飲料、巧克力半價吃

▲雙12購物節接力登場，萊爾富12月12起有美式買12送12、冰／熱拿鐵買12送10。（圖／萊爾富提供）
▲雙12購物節接力登場，萊爾富12月12起有美式買12送12、冰／熱拿鐵買12送10。（圖／萊爾富提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

雙11買不夠！雙12購物節接力登場，萊爾富12月12起有美式買12送12、冰／熱拿鐵買12送10，門市還有高達50款商品，餅乾、巧克力、飲料、咖啡最低4.9折，門市購買大杯美式6杯，再送奧樂雞聯名商品，任選一款。

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🟡萊爾富

📍門市買咖啡送奧樂雞周邊

11月29日起至12月12日前，購買大杯美式咖啡6杯，即贈奧樂雞聯名商品兌換券1張（任選一款、限量5000組）。

11月29日起至2024年1月9日，門市單筆指定消費滿百，即可用59元加購奧樂雞聯名商品乙款（單筆消費限加購乙次，數量有限，售完為止）。

▲萊爾富推出奧樂雞聯名商品加價購活動或購買指定咖啡免費送。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富推出奧樂雞聯名商品加價購活動或購買指定咖啡免費送。（圖／萊爾富提供）
📍門市咖啡、飲品、零食4.9折起

萊爾富自12/1至12/12推出「決戰雙12」商品優惠活動，精選近50項熱門餅乾、巧克力、飲品與咖啡等商品，最低4.9折起，包括：

奧利奧濃脆夾心酥(香草/巧克力口味)，原價79元、特價39元

黃金康貝特能量飲料買1送1，原價25元、特價13元

奇動能量飲熱帶百香果風味買1送1，原價39元、特價20元

白蘭氏雙認證雞精42g，加1元多1件，原價59元、特價30元

有茗氣氣泡鮮果茶（白桃蘋果綠茶/夏朵內葡萄綠茶），加12元多1件，原價45元、特價29元

貝納頌 290 mL系列指定飲品，加12元多1件，原價35元、特價24元

▲萊爾富12月1日至12日推出「決戰雙12」商品優惠活動，精選近50項暢銷夯品。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富12月1日至12日推出「決戰雙12」商品優惠活動，精選近50項暢銷夯品。（圖／萊爾富提供）

📍門市超值購、APP，咖啡買12送12

12月12日起至12月26日前，中杯熱美式咖啡買12送12（原價35元、特價18元）；中杯冰/熱拿鐵咖啡買12送10（原價45元、特價25元）；大杯熱黑糖奶茶（原價45元、特價25元）、中杯熱焦糖拿鐵（原價50元、特價28元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵買12送10（原價65元、特價36元）。

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