專偷機車「煞車卡鉗」 師傅「么壽！會害死人哦」

專偷改裝機車煞車「卡鉗」真夭壽！臺中市太平區1名43歲的陳姓男子，無業缺錢花用，動起歪腦筋，前些日子趁深夜的時候，尋找改裝機車下手，拆掉高單價剎車卡鉗，返家後隨即上網變賣，不少騎士用車發動時才發現沒了煞車，險釀意外發生。臺中市政府警察局太平分局日前陸續接獲幾起報案，認有危害機車駕駛人用車安全，立即組成專案小組，待掌握涉嫌男子後聲請搜索票，順利將陳姓犯嫌逮捕到案，訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。
記者鄧力軍/台中報導
太平警分局過濾清查日前陸續受理7起機車改裝卡鉗失竊案件，失竊地點多為監視系統薄弱的地點，警方隨即成立專案小組，分析犯嫌作案手法，發現男子先把機車停在遠處，再徒步前往行竊，得手後再步行回到停車處，把車騎回住處，企圖躲避警方追緝。但法網恢恢，終究逃不過細心員警的法眼，除查出其行竊過程外，並調出犯嫌機車車號以車追人，鎖定涉案之陳姓男子，經向臺中地方法院聲請搜索票後，見時機成熟登門將其逮捕到案，並查獲尚未銷贓的1件煞車「卡鉗」，讓陳男無法抵賴。
據側面瞭解，陳男無業缺錢花用，偷高價的卡鉗上網販售，動輒數千或近萬的卡鉗就便宜以新臺幣數百元或千元左右賣出，讓受害的失主相當氣憤，也頻稱真是夭壽、超缺德。機車行師傅也指出，煞車卡鉗如果被偷走，車主不知情就冒然騎車，將因失去煞車機制危及生命安全，車主在騎車之前，一定要先測試前、後煞車功能是否正常。太平分局偵查隊長鍾劍貴呼籲，民眾停放汽機車應盡量停放在有監視系統附近，且加強防竊措施，可降低汽機車遭竊或遭破壞的情形發生。另喜好改裝車輛同好，應循正常管道購買，勿於網路購買來路不明之低於市價之用品，以免觸法。