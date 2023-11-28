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最強泡麵不是台灣品牌！霸主「紅遍台日韓三地」　明星加持太強大

▲每個國家的民眾口味都有所不同，因此哪邊的泡麵最好吃，一直都很難有所定論。不過從網路民調榜單上，則能看出相對客觀的答案。（圖／取自pixabay）
▲每個國家的民眾口味都有所不同，因此哪邊的泡麵最好吃，一直都很難有所定論。不過從網路民調榜單上，則能看出相對客觀的答案。（圖／取自pixabay）

記者潘毅／綜合報導

泡麵方便又美味的特性，已經成為忙碌的現代人正餐、宵夜的最佳夥伴，各大廠商也推出多元口味，希望能在競爭激烈的泡麵市場中搶得一席之地。不過在彙整了據台灣、日本、韓國2023年的網路民調，發現「最強泡麵霸主」竟然在三地都榜上有名，突破了文化差異，堪稱最強泡麵，而這也與韓流文化的累積脫不了關係。

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每個國家的民眾口味都有所不同，因此哪邊的泡麵最好吃，一直都很難有所定論。不過從網路民調聲量榜單上，則能找出相對客觀的答案。

▲月底省錢不吃土，7-11、全聯都祭出指定泡麵買1送1，單包最低10元，家樂福則有挪威鮭魚輪切57元。（圖／記者黃韻文攝）
▲泡麵方便又美味的特性，已經成為忙碌的現代人正餐、宵夜的最佳夥伴，各大廠商也推出多元口味，希望能在競爭激烈的泡麵市場中搶得一席之地。（圖／記者黃韻文攝）
📍2023年台人最愛10大泡麵排名 （發票載具資料統計1至7月）
第1名：來一客「鮮蝦魚板」 
第2名：滿漢大餐「蔥燒牛肉麵」 
第3名：維力炸醬麵 
第4名：一度贊「紅燒牛肉麵」 
第5名：味味A「排骨雞麵」 
第6名：台酒「花雕雞麵」 
第7名：辛拉麵 
第8名：味味一品「原味牛肉麵」 
第9名：不倒翁 「起司拉麵」 
第10名：素飄香 「麻辣燙」 

📍2023年日本人最愛泡麵行（Mynavi news統計）
第1名：日清「蒙古湯麵中本」
第2名：日清「原味杯麵」
第3名：日清「雞絲杯麵」
第4名：日清「海鮮杯麵 」
第5名：日清「咖哩杯麵」
第6名：三洋「札幌一番鹽味杯麵」
第7名：日清「酸辣椰奶海鮮杯麵」
第8名：農心「韓國辛拉麵」
第9名：Acecook「芝麻醬油海帶芽杯麵」
第10名：日清「辣番茄杯麵」

📍2023年韓國人最愛泡麵行
第1名：安城湯麵
第2名：農心「辛拉麵」
第3名：不倒翁「螃蟹炒碼麵」
第4名：農心「辣炒碼麵」
第5名：農心「馬鈴薯麵」
第6名：不倒翁「金拉麵」
第7名：三養「辣雞麵」
第8名：不倒翁「海鮮烏龍麵」
第9名：不倒翁「芝蔴拉麵」
第10名：農心「浣熊炸醬麵」

從三地的榜單中，可以看見雖然各國的民眾口味大相逕庭，但唯一都有在榜單上的，就是韓國的辛拉麵，分別為處台灣第七名、日本第八名、韓國第二名，韓國「國麵」的名號當之無愧。

▲7-11,超商,泡麵,辛炒麵。（圖／記者黃韻文攝）
▲近年來韓流持續延燒有關聯，在各種韓劇中，時常可以看韓星在深夜時拿起一包辛拉麵烹調，其國際知名度，絕對可以說是世界第一的泡麵霸主。。（圖／記者黃韻文攝）
這樣的現象，或許與近年來韓流持續延燒有關聯，在各種韓劇中，時常可以看韓星在深夜時拿起一包辛拉麵烹調，過去也有許多韓國巨星替辛拉麵拍攝過宣傳廣告，因此其國際知名度，絕對可以說是世界第一的泡麵霸主。

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