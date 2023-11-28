林秉聖傳祕戀蔡尚樺！上季奪最佳防守球員　季後卻爆出雙約案爭議

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從學生籃球時代，林秉聖旺盛的鬥志就是外界對他最深刻的印象，在畢業後他渴望挑戰更高層級的籃球，因此2019報名CBA當界選秀，可惜最終落選，不過他同年9月獲得全國男子籃球聯賽（NBL）陝西信達青睞，雙方簽下合約。
2021年9月林秉聖返台加盟T1聯盟新北中信特攻，並在隔年攻防表現大躍進，曾獲得單月MVP，載2021–22年賽季例行賽出賽24場，場均13.2分3.6籃板2.3助攻3抄截，榮獲抄截王、年度最佳防守球員（DPOY），蟬聯進入年度防守第一隊殊榮。
今夏爆出跨兩聯盟的「雙約案」 攻城獅表示要採取法律行動維護權益
林秉聖上個賽季幫助中信特攻奪冠後，季後約滿正式離隊，成為自由球員。他總計在該隊效力2個完整賽季，但由於無法在合約上取得共識，球團選擇不執行優先續約權。
在此之後，他和攻城獅及臺北台新戰神球團鬧出三方合約矛盾，由於跨聯盟之間挖角行為並沒有明確規範，導致聯盟各球團之間的有一些模糊的舉動，該次事件也因此造成很大的討論。
當時攻城獅球團已與林秉聖陣營進行簽約、並且發布聲明，但後者事後卻表示「婉拒加盟攻城獅」，並且在不久後宣布加入台新陣營。兩份合約的日期疑似有重疊，自認權益受損的攻城獅球團，也決定採取法律行動。
當時選擇加盟台新的理由，林秉聖透露，「雖然台新薪資總額不如攻城獅高，但對其未來旅外發展較有規劃。考量合約尚未生效，所以我希望能終止與攻城獅合約。」
體育署針對此事件表示，希望未來職籃兩聯盟和中華籃協共同來擬定妥善的機制，針對這次球團和選手之間的合約問題，籃協邀請兩職籃聯盟研議跨聯盟轉隊機制，希望透過制度的建立來讓職業運動發展更加健全。
林秉聖「雙約案」對於台灣籃壇影響頗大，不僅中華籃協一度出面協商，之後更規定為了保障球員和經紀人的權益，要在明年實施「籃球運動經紀人制度」，將舉辦講習和建立考照制度，未來必須取得證照才能擔任經紀人。
8月被拍用餐後載蔡尚樺回家 林秉聖場下感情八卦也受矚目
而在「雙約案」事件延燒的同時，林秉聖場外的感情故事也受到矚目。8月底被爆和T1策略行銷長蔡尚樺用餐後，護送對方回家，引起外界關注。
當時兩人針對此事還在在IG上發文，強調交往是公開透明，蔡尚樺寫道：「從早主持到晚累一整天。吃完晚餐明明一點都吃不下，還被拖出來吃宵夜，都是因為阿秉（林秉聖）被徵召入選中華藍，逼我跟巴西（阿巴西）一定要幫他慶祝一下，誰叫我們出來誰就要請客喔！」林秉聖則留言回應，「請吃飯還要分別到府接送你們，還真的以為我是Uber司機餒」。
之後蔡尚樺還特地在IG釋出與自己男友、林秉聖的用餐合照，感情狀況看似並無異樣。但如今確定和交往11年的工程師男友在10月份分手，回到好朋友的關係，讓外界感到耐人尋味。