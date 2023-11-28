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林秉聖傳祕戀蔡尚樺！上季奪最佳防守球員　季後卻爆出雙約案爭議

▲林秉聖新賽季效力於臺北台新戰神，今年夏天雙約案讓他備受爭議，而其場外感情也同樣受到關注。（圖／臺北戰神提供）
▲林秉聖新賽季效力於臺北台新戰神，今年夏天雙約案讓他備受爭議，而其場外感情也同樣受到關注。（圖／臺北戰神提供）

NOWnews/臺北報導

34歲女星蔡尚樺與圈外的工程師男友交往長達11年，昨（27）日被網友爆料與26歲的T1臺北台新戰神球員林秉聖祕戀交往，還創了一個不公開的IG帳號，分享兩人甜蜜點滴。《NOWnews》也為讀者整理身為臺北台新戰神球員林秉聖的生涯經歷和近期遭遇事件。

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林秉聖從小出身於籃球名校，一路就讀北投國小（洪志善母校）、新民國中（蘇培凱母校）、強恕高中（蘇翊傑、陳世念母校）與中國文化大學（宋宇軒、林志傑母校），身高186公分、80公斤，防守能力出眾。

▲林秉聖在台新熱身賽攻下13分，換了新髮型的他，造型也吸引外界討論。（圖／T1聯盟提供）
▲林秉聖新賽季效力於臺北台新戰神，是台灣新生代的頂尖後衛之一。（圖／T1聯盟提供）
從學生籃球時代，林秉聖旺盛的鬥志就是外界對他最深刻的印象，在畢業後他渴望挑戰更高層級的籃球，因此2019報名CBA當界選秀，可惜最終落選，不過他同年9月獲得全國男子籃球聯賽（NBL）陝西信達青睞，雙方簽下合約。

2021年9月林秉聖返台加盟T1聯盟新北中信特攻，並在隔年攻防表現大躍進，曾獲得單月MVP，載2021–22年賽季例行賽出賽24場，場均13.2分3.6籃板2.3助攻3抄截，榮獲抄截王、年度最佳防守球員（DPOY），蟬聯進入年度防守第一隊殊榮。

今夏爆出跨兩聯盟的「雙約案」　攻城獅表示要採取法律行動維護權益

林秉聖上個賽季幫助中信特攻奪冠後，季後約滿正式離隊，成為自由球員。他總計在該隊效力2個完整賽季，但由於無法在合約上取得共識，球團選擇不執行優先續約權。

在此之後，他和攻城獅及臺北台新戰神球團鬧出三方合約矛盾，由於跨聯盟之間挖角行為並沒有明確規範，導致聯盟各球團之間的有一些模糊的舉動，該次事件也因此造成很大的討論。

當時攻城獅球團已與林秉聖陣營進行簽約、並且發布聲明，但後者事後卻表示「婉拒加盟攻城獅」，並且在不久後宣布加入台新陣營。兩份合約的日期疑似有重疊，自認權益受損的攻城獅球團，也決定採取法律行動。

▲臺北台新戰神成軍記者會，林秉聖選穿0號球衣，面對雙約案爭議不聽不看。（記者葉正勳攝）
▲今年夏天爆出雙約案爭議，林秉聖在臺北台新戰神成軍記者會上選穿0號球衣。（記者葉正勳攝）

當時選擇加盟台新的理由，林秉聖透露，「雖然台新薪資總額不如攻城獅高，但對其未來旅外發展較有規劃。考量合約尚未生效，所以我希望能終止與攻城獅合約。」

體育署針對此事件表示，希望未來職籃兩聯盟和中華籃協共同來擬定妥善的機制，針對這次球團和選手之間的合約問題，籃協邀請兩職籃聯盟研議跨聯盟轉隊機制，希望透過制度的建立來讓職業運動發展更加健全。

▲林秉聖對於雙約案的態度，才是能否解決事情的關鍵。（圖／記者陳明中攝）
▲林秉聖因雙約案的處理方式而遭受到一些批評。（圖／記者陳明中攝）
林秉聖「雙約案」對於台灣籃壇影響頗大，不僅中華籃協一度出面協商，之後更規定為了保障球員和經紀人的權益，要在明年實施「籃球運動經紀人制度」，將舉辦講習和建立考照制度，未來必須取得證照才能擔任經紀人。

8月被拍用餐後載蔡尚樺回家　林秉聖場下感情八卦也受矚目

而在「雙約案」事件延燒的同時，林秉聖場外的感情故事也受到矚目。8月底被爆和T1策略行銷長蔡尚樺用餐後，護送對方回家，引起外界關注。

當時兩人針對此事還在在IG上發文，強調交往是公開透明，蔡尚樺寫道：「從早主持到晚累一整天。吃完晚餐明明一點都吃不下，還被拖出來吃宵夜，都是因為阿秉（林秉聖）被徵召入選中華藍，逼我跟巴西（阿巴西）一定要幫他慶祝一下，誰叫我們出來誰就要請客喔！」林秉聖則留言回應，「請吃飯還要分別到府接送你們，還真的以為我是Uber司機餒」。

▲蔡尚樺有個穩定交往的男友，近日她被拍到被林秉聖護送回家。（圖 / 蔡尚樺IG）
▲蔡尚樺有個穩定交往的男友，卻被拍到被林秉聖護送回家。（圖 / 蔡尚樺IG）
之後蔡尚樺還特地在IG釋出與自己男友、林秉聖的用餐合照，感情狀況看似並無異樣。但如今確定和交往11年的工程師男友在10月份分手，回到好朋友的關係，讓外界感到耐人尋味。

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