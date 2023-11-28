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特企／「2024退休自救攻守對策」全省論壇　迎戰富足人生下半場

▲面對台灣少子化以及2025年即將進入超高齡化社會，富邦投信將於12月舉辦「2024退休自救攻守對策」全省論壇活動。（圖／品牌提供）
▲面對台灣少子化以及2025年即將進入超高齡化社會，富邦投信將於12月舉辦「2024退休自救攻守對策」全省論壇活動。（圖／品牌提供）

本報訊

退休，人生下半場起點！但「退休」要多少錢才夠？退休金「安全數字」你準備好了嗎？面對台灣少子化以及2025年即將進入超高齡化社會，富邦投信將於12月舉辦「2024退休自救攻守對策」全省論壇活動，與投資人一起掌握退休自救攻守對策，消除退休憂慮、快樂迎戰富足人生下半場！

「富邦投信Happy Fund講堂」12月理財講座將於台北、宜蘭、彰化與台南陸續登場，現場將邀請專家學者、退休基金協會與理財專家等，超強講師陣容，與您面對面，提供您最佳的退休自救攻守對策。

台北場由SMART智富月刊與富邦投信合作主辦，邀請到岑永康及張珮珊夫妻檔共同主持，並以「迎戰全民退休焦慮」發表開場演講，會中有兩段專題演講，第一部分由中華經濟研究院台灣經濟所副所長黃勢璋，解析2023國人安心樂活享退大調查結果，第二部分則由富邦投信投資策略師徐翊達，發表「活用工具打造你的退休力」專題；此外，也邀請多位重量級退休理財專家，共同來討論退休自救攻守對策，讓投資人在2024年做好退休自救的準備。

本次論壇更將開拔到過去少有投資理財講座舉辦的宜蘭、彰化與台南等地，除了邀請知名財經專家、網紅擔任各場主持人，中華經濟研究院及富邦投信的重量級講師亦將蒞臨現場，分享退休自救攻守對策，有興趣的投資人千萬不要錯過難得的機會，名額有限，額滿為止！欲報名者，可選報名網址進行報名，或至富邦投信官網報名。

【富邦投信Happy Fund講堂】12月份活動資訊：
台北場時間：2023/12/13(三) 19：00-20：50台大醫院國際會議中心
宜蘭場時間：2023/12/15(五) 14：00-16：00村却國際溫泉酒店
彰化場時間：2023/12/20(三) 14：00-16：00昇財麗禧酒店
台南場時間：2023/12/21(四) 14：00-16：00台南遠東香格里拉國際大飯店
講堂主題：「2024退休自救攻守對策」

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