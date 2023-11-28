英國跨性別青年遭暴力殺害！2未成年兇嫌：想聽他尖叫像男還是女

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儘管2人矢口否認，但檢方掌握的、經過復原的手機訊息顯示，2人平常熱衷於討論暴力、虐待和死亡等話題，會互相分享、互傳在暗網找到的暴力影片及武器照片，常常說有多麼想殺掉認識的人，包括蓋伊，甚至鼓勵對方思考應該如何執行殺人計劃。
去年12月，兇嫌中的女孩傳訊給另一名男孩，告訴他自己迷戀上一個叫蓋伊的人，還說蓋伊是跨性別者，看起來長得很漂亮。2人商量著要怎麼殺害蓋伊，男孩說：「是的，這樣會更容易，我想看看他（蓋伊）會像男人還是女孩一樣尖叫」，女孩則回覆：「即使她死了，我也想至少刺她1次，因為這很有趣，哈哈。」
幾週後的2月11日，蓋伊在瓦林登附近的卡爾切斯線性公園 (Culcheth Linear Park)，因遭受「持續的暴力襲擊」而死亡，1位遛狗者發現了遺體。檢方已認定2人同樣有罪，不論是誰出手給了致命的一擊；後續將綜合各項因素考慮如何量刑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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