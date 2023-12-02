青年做長照／育才有解！慈濟科大設菲律賓長照專班、留台服務6年

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面對人力缺口、培育了解台灣產業的人才，教育部放寬海外專班的設立規範，「新南向產學合作國際專班」盼透過產學無縫接軌，讓學位生邊學習邊實習，畢業後有機會進到企業在兩國的工廠裡工作，但近年實施下來，不時傳出學生打黑工、遭剝削、國際學生淪為血汗奴工等亂象，而被教育部停招，不少企業也不滿學生畢業後就回國，合作缺乏長期效益。
中台科技大學長期照顧碩士學位學程助理教授黃建華分享，該校曾經配合新南向政策，招收長照外籍專班，主要招收越南學生，但才施行3屆收不到學生，就停辦了，因為越南正在發展中，很多台商到越南設廠，需要會中文的幹部，因此越南學生來台灣，更想學製造業、管理，認為長照是幫傭、低下的工作，3年來收了約60個學生，卻沒有1位留下來做長照工作。
但慈濟科大的長照專班卻精耕有成，4年來培育48人，都能在慈濟的機構內工作。羅文瑞說，這些學生多來自菲律賓的貧困家庭，或是當時受災的大愛村長大的孩子，菲律賓長照專班採公費全額助學制度，來台免費就讀長期照護科，每個月依學習成績還有3千至5千元的零用金，讓這些學生可以安心、專心讀書，但也要求他們須留台服務6年，畢業後由慈濟基金會分發至旗下的機構就業，看似把他們綁住，實則學生們都很樂於能保障就業，留台工作的薪水也比本國高。
該長照專班的修習時間僅2年，需學習中文、長照專業技巧，還有高達640個小時實習，涵蓋基本照護實習（門諾壽豐護理之家）、機構實習（慈濟醫院同心圓日照中心）和社區實習（失智社區服務據點瑞智憶學苑）等，讓他們與服務機構有更密切的磨合期，更能順利銜接職場。
羅文瑞指出，國際專班推出「3+3+1」的學習模式，學生3天在校學習、3天在企業「實習」、1天休息，造成學生兩邊都學不好，再加上大多專班透過仲介找學生，造成學校難以把關學生素質與學習動機，慈濟科大則是在招生時就會考中文、英文、數學等，看學生的學習能力與素質，並由科主任和校長親自出馬到菲國面試學生，了解其性向，確定真的有意願加入長照服務，並給予上述的經濟協助、不准學生到校外打工，確保學生能安心學習。
羅文瑞說，今年因應全台醫院缺護理師，改變招生政策，今年9月招收第一屆日間部四技護理外籍專班，同樣採公費全額助學制度，給予30名學生學雜費、住宿、伙食、服裝、書籍、寢具補助，學期間每月還可領取5000元的零用金，畢業後將分發至慈濟醫療體系，必須服務5年，若屆時沒考上護理師證照國考，同樣能轉長照體系服務。
羅文瑞認為，面對台灣照護人力不足，用這樣的專班形式招募外籍生，可以培育外籍人才接受專業訓練、確保長照護理能力，也能讓他們更熟悉台灣文化，比起開放外籍看護工的品質會更有保障。
為解決國內長照人力不足現況，尤其是住宿式機構的人力缺口，衛福部長照司日前表示，將研議招募僑外生至我國長照科系就學，並與住宿機構業者產學合作，畢業後約定一定期間續留機構服務；還研擬在住宿式機構任職的長照科系畢業生，接受訓練後每人每月加薪5千元。