長照每月均花逾2萬！僅1成民眾自認備妥費用、8成支持辦長照保險

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細究民眾使用長照2.0服務經驗，有4成3認為政府目前提供的長照服務不足，包括「居家服務時數不足（26.4%）」、「日間照顧中心不足（22.7%）」等。
對於重度失能者，如重度癱瘓、需要經常翻身拍背、插管、重度失智症者等的照顧方式，逾半數受訪者認為由住宿式機構照顧比較好，其次是聘僱外籍看護工（33.2%），約3成偏好由家人照顧。
42.7%受訪者認為機構補助應在50至70%間，其次為補助30%至50%間，佔24.7%。此外，詢問所有受訪者的看法，70.8%認為「自聘外籍看護工家庭僅有30%補助額度，且無法使用居服、日照等照顧服務」不合理，80.4%認為目前機構式服務數量不足，88.9%認為每月1萬元住宿式機構補助不足。
而國人對於未來長照的認知與準備明顯不足，高達8成7民眾對未來感到擔憂，僅1成自認已備妥長照費用；而30至50歲間的三明治世代以及有照顧經驗者，對未來長照需求與準備更顯憂心。
民眾對於未來照顧的期待，僅3成期待下一代擔起照顧責任，至於是否願意多花錢給國家做好長照服務？有1成民眾完全不願意，其餘9成民眾，以每人每月500至1000元接受度最高（29.8%），其次為每月500元以下（22.9%）、1501至200元（17.6%），以中位數推估，每人每月願意增加922元。此外，有79.6%受訪者贊同國家推行「長照保險」制度。
家總秘書長陳景寧表示，該調查反映出民眾對於政府長照作為有高度期待，一則是提出對長照2.0服務不足、聘僱外籍看護工不能使用照顧服務、機構未納入長照四包錢等，期待有更多選項，更公平的使用服務；二來也期待國家擔起更多的照顧責任，包括有穩定的財源。
家總提出5項長照政策訴求，社區照顧應提供輕中度失能者延長在家照顧需求，補強夜間居服、增加日照中心；住宿式機構方面，現行長照2.0每月最高3.6萬元補助，僅限居家或日照，迫使無力繼續在家照顧者勉為其難、走投無路，使被照顧者與照顧者都陷入高風險，失能等級在7級以上或經評估家庭無力照顧者，長照2.0的補助費用，可選擇使用住宿式機構。
外籍看護工方面，應刪除每月「僅有30%補助額度及不得使用照顧服務」的規定；巴氏量表聘僱外籍看護工規定，應併入長照評估。
家庭照顧者現金給付，應具有薪資與退休金兩種經濟安全保障效果；喘息服務偏低，應有更具激勵量能或鼓勵創新方案，例如互助喘息。在長照財源部分，民眾願意多花錢請政府做事，但候選人願意承諾的照顧範圍或程度？不論歲收制或保險制，候選人都應說明「穩定財源」。