屏東縣檢舉交通違規案件倍數成長　闖紅燈、未戴安全帽都在前五名

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依照道路交通管理處罰條例規定，現行違規停車可檢舉範圍分別為橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內、機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出、入口或消防栓之前及身心障礙專用停車位；不依順行之方向臨時停車、併排（臨時）停車則不受範圍限制，路段違規亦可檢舉。
另依照交通部112年8月9日交路字第11200233351號函釋，駕駛汽車因上、下客、貨，致有道路交通管理處罰條例第55條違反臨時停車規定之情形時，若尚無妨礙其他人、車通行者，係得施以勸導，免予舉發，故無論當場稽查或受理民眾檢舉，係均應兼顧裁罰細則所規定得施以勸導免予舉發之規定審認處理，警察機關受理民眾檢舉案件後，依據民眾提供資料及裁罰細則規定審視個案具體事實後認定，如尚無妨礙其他人、車通行，則施以勸導免予舉發；如屬已有妨礙其他人、車通行等無得施以勸導之違規態樣，則依規定舉發。
警方說，變換車道未依規定使用方向燈亦為民眾常遭檢舉違規態樣，駕駛朋友行車時除依標誌標線指示行駛外，如有轉彎或變換（跨越）車道情形時，亦須使用方式燈提醒其他用路人，以維護行車安全。
屏東縣112年（1-10月）檢舉違規態樣前10名 總件數
未依規定使用燈光 18,597
違規停車 17,521
不依標誌標線號誌指示行駛 12,665
闖紅燈 12,132
未戴安全帽 9,088
不依標誌標線號誌轉彎或變換車道 3,090
駛入來車道(逆向行駛) 2,720
違規超車 2,520
多車道未依規定駕車(汽車行駛慢車道) 2,270
車輛不停讓行人 1,410
屏東縣112年(1-10月)檢舉違規路段前10名 總件數
屏東縣屏東市建國路段 4,128
屏東縣台1線路段 4,104
屏東縣東港鎮中正路段 4,002
屏東縣屏東市自由路段 3,648
屏東縣潮州鎮新生路段 3,291
屏東縣屏東市瑞光路段 3,255
屏東縣潮州鎮延平路段 3,222
屏東縣屏東市廣東路段 3,216
屏東縣屏東市民生路段 2,865
屏東縣台88快速道路 2,487